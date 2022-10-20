Liz Truss: ¿Cuántos primeros ministros han renunciado en Reino Unido?

Este jueves, la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, sorprendió al anunciar que renunciaba a su cargo con tan solo seis semanas de haber tomado las riendas del país y en medio de un caos económico.

Liz Truss es la primera ministra con el mandato más corto de la historia británica. El récord lo ostentaba George Canning, que estuvo 119 días en el cargo cuando murió en 1827.

Hace unos días, la ahora exprimera ministra se disculpó por los errores que había cometido en las reformas fiscales, los cuales hundieron al país en una crisis económica y la orillaron a renunciar tras la presión del parlamento.

We delivered on energy bills and on cutting national insurance.



We have continued to stand with Ukraine and to protect our own security.



And we set out a vision for a low tax, high growth economy – that would take advantage of the freedoms of Brexit. pic.twitter.com/fi6rtdBRAf — Liz Truss (@trussliz) October 20, 2022

Sin embargo, Liz Truss no es la primera ministra de Reino Unido que se ve obligada a renunciar, sus dos antecesores tampoco terminaron su mandato, de hecho Truss se convirtió en presidenta del parlamento en sustitución de Boris Johnson.

Los primeros ministros que han renunciado en Reino Unido

Margaret Thatcher

Margaret Thatcher, conocida como la “Dama de Hierro”, se convirtió en la primera mujer en la historia de Reino Unido en convertirse en primera ministra del país.

Estuvo al frente de la nación durante 11 años hasta que sus ministros más importantes le dieron la espalda, lo que ella calificó como una traición, y la obligaron a renunciar.

El mandato de Thatcher duró de 1979 a 1990, durante ese periodo presentó el capitalismo de libre mercado como la única medicina para la economía paralizada de su país y el bloque soviético que se desmorona. La oposición combativa de Thatcher a una mayor integración europea enemistó a los aliados en Europa y a sus propios ministros.

Watch your thoughts, for they will become actions. Watch your actions, for they'll become... habits. Watch your habits for they will forge your character. Watch your character, for it will make your destiny. pic.twitter.com/FOctJjdpKW — Margaret Thatcher (@MrsMThatcher) October 20, 2022

Juan Major

Juan Major fue el sucesor de la “Dama de Hierro” como primer ministro de Reino Unido. Estuvo al frente del país de 1990 a 1997.

Su gobierno estuvo plagado de disputas dentro de su partido sobre Europa, incluida la ignominiosa retirada de Gran Bretaña del Mecanismo de Tipo de Cambio Europeo, el predecesor de la moneda única, en 1992.

Major perdió el cargo de primer ministro de Reino Unido en una aplastante derrota electoral ante Tony Blair, lo que puso fin a 18 años de gobierno conservador y lo llevó a su renuncia como líder del partido.

Los periódicos británicos de la época resumieron el resultado de las elecciones con titulares como "Masacre".

Tony Blair

Tras derrotar a Major, Tony Blair se convirtió en el lider británico más joven. Se le atribuyó cambiar la imagen de un Reino Unido serio y conservador a uno más “cool”, al dejarse ver con estrellas de pop de la época.

El liderazgo de Blair, que abarcó un éxito económico en auge y una era en la que se invirtió dinero en el servicio de salud, se vio ensombrecido tras aceptar ir a la guerra en Irak.

La guerra de Irak fue vista como el punto más bajo de Blair, con un 58 por ciento juzgándolo como su mayor fracaso, casi dos tercios pensaron que acababa de seguir a Estados Unidos. Lo que le valió su salida del 10 Downing Street.

David Cameron

Cameron llegó al poder en 2010 y renunció en 2016, poco después de que el 52 por ciento de los británicos votaran a favor de abandonar la Unión Europea, diciendo que el país necesitaba un "liderazgo nuevo" para negociar el Brexit.

Después de no poder ganar una mayoría absoluta en las elecciones generales británicas de 2010, el Partido Conservador de David Cameron tuvo cinco años difíciles de gobierno de coalición con los demócratas liberales.

A pesar de que a menudo se comprometía a continuar como primer ministro incluso si perdía el referéndum de la UE, el 24 de junio Cameron renunció, dejando a la ministra del Interior, Theresa May, como la única en pie.

Great @AlzResearchUK visit to Singapore & Malaysia last week, speaking about the global challenge of dementia & why early detection is so key to wider research & treatments. Thanks to our hosts @EcoWorld_UK & @HSBC - so pleased to be working together on this important cause. pic.twitter.com/WwdtdhjHkT — David Cameron (@David_Cameron) October 17, 2022

Teresa May

Teresa May asumió el cargo de primera ministra después de la votación de 2016 para abandonar la Unión Europea y renunció poco más de tres años después de no haber logrado el Brexit, su acuerdo de divorcio con el bloque fue rechazado tres veces por un parlamento profundamente dividido.

May anunció el 24 de mayo de 2019 que renunciaría como líder del Partido Conservador el 7 de junio.

Boris Johnson

Después de aceptar la invitación de la reina Isabel II para formar una nueva administración, luego de la renuncia de su predecesora Theresa May, Boris Johnson comenzó su mandato el 24 de julio de 2019.

Prometió entregar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que ocurrió oficialmente el 31 de enero. 2020, aunque el país permaneció en un período de transición hasta finales de año.

El cargo de primer ministro de Johnson también estuvo marcado por el inicio de la pandemia de Covid-19 y los meses de cierres y restricciones que siguieron, así como el comienzo de la invasión rusa de Reino Unido.

Pero Johnson finalmente se vio obligado a renunciar como primer ministro después de una serie de escándalos que incluyeron violaciones de las reglas de bloqueo de Covid-19, una renovación de lujo de su residencia oficial y el nombramiento de un ministro que había sido acusado de conducta sexual inapropiada.

We have already recruited 13,790 police officers who are giving us the firepower needed to fight crime, put more dangerous offenders behind bars and make our streets safer. pic.twitter.com/8zfRqoQSA5 — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 31, 2022

El 7 de julio de 2022, anunció que dejaría el cargo, allanando el camino para una contienda por el liderazgo.

