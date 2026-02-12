Portugal azotado por lluvias e inundaciones: miles evacuados y crisis continúa

Portugal enfrenta una grave crisis por lluvias e inundaciones que han empeorado una serie de temporales que azotan el suroeste europeo desde finales de enero de 2026. Este miércoles, autoridades ordenaron la evacuación preventiva de alrededor de miles de personas en zonas rurales del norte, especialmente alrededor de la histórica ciudad de Coimbra, ante el riesgo de que el río Mondego se desbordara y colapsaran los diques de contención.

La situación se da tras varias semanas de tormentas consecutivas, con eventos extremos como las borrascas Kristin, Leonardo y Marta, que han descargado cantidades inusuales de lluvia y provocado inundaciones, cortes de energía y daños en infraestructura tanto en Portugal como en regiones vecinas de España.

Thousands were evacuated after heavy rains flooded several rural areas in storm-hit Portugal, where at least 15 people have died from the storms https://t.co/JfcygW9NdF pic.twitter.com/CiqkV2f7Zt — Reuters (@Reuters) February 11, 2026

El primer ministro portugués aseguró que se aplican todas las medidas preventivas disponibles para contener la emergencia, mientras que la crisis climática ha generado un debate político intenso.

Renuncia en el Gobierno y presión por la gestión del temporal

La ministra del Interior de Portugal , Maria Lúcia Amaral presentó su renuncia, en medio de críticas por la respuesta del gobierno ante las fuertes lluvias e inundaciones que han afectado al país.

Amaral dimitió tras cuestionamientos de partidos de oposición y autoridades locales, que señalaron fallas en la preparación y manejo de los temporales, especialmente después de la devastación causada por la tormenta Kristin a finales de enero.

La lluvia persistente y los efectos encadenados de múltiples borrascas han llevado al Ejecutivo a enfrentar presión política creciente mientras la emergencia continúa y se teme que los niveles de agua sigan subiendo en los ríos principales del país.

El fenómeno meteorológico que afecta la región

Meteorólogos citados por medios locales han alertado que las lluvias actuales forman parte de un “tren” de tormentas atlánticas consecutivas que han golpeado a la Península Ibérica en las últimas semanas, exacerbando los riesgos de inundaciones y daños estructurales en infraestructuras como diques, carreteras y servicios públicos.

O dique da Ponte dos Casais, em Coimbra, rompeu, esta quarta-feira, libertando uma enxurrada de água sob os campos próximos.



O trânsito na A1 está cortado entre o entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, em ambos os sentidos, devido ao rebentamento do dique. pic.twitter.com/bg1eaUDQWV — CNN Portugal (@cnnportugal) February 11, 2026

Este patrón ha tenido impacto también en España, con miles de personas evacuadas en Andalucía y avisos meteorológicos activos en Galicia y otras regiones ante el riesgo de nuevas precipitaciones intensas y crecidas de ríos.

Riesgos en aumento

Además de las evacuaciones masivas, el temporal ha dejado al menos 15 muertos en Portugal como consecuencia de diferentes incidentes relacionados con las lluvias y el mal tiempo desde finales de enero.

Las autoridades advierten que el riesgo continúa, ya que el fenómeno conocido como “río atmosférico”, que concentra grandes volúmenes de humedad desde regiones tropicales, podría traer más precipitaciones en los próximos días y agravar las condiciones de inundación ya existentes.