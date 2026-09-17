¿Te quedas horas en el celular antes de dormir? Expertos revelan cómo afecta a tu cerebro

"Sólo voy a revisar un mensaje” o “sólo veo TikTok y me duermo”, se han convertido en las frases más comunes que decimos antes de irnos a dormir, pero luego nos damos cuenta que 20 minutos de estar en el celular se convierten en horas.

Cuando finalmente decides descansar, quizás ya es de madrugada y tu ciclo de sueño no solo se vio arruinado, sino que tu cerebro se encuentra totalmente estimulado, provocando daños que no vemos al momento.

Por ello, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican por qué ocurre esto y cómo puede afectar funciones cerebrales gracias a estos estímulos digitales.

¿Por qué cuesta tanto dejar el celular antes de dormir?

De acuerdo con el neurofisiólogo Víctor Manuel Rodríguez Molina, profesor de la Facultad de Medicina, la exposición constante a las pantallas dificulta procesos relacionados con la atención, el control y la capacidad de mantenernos enfocados.

Gracias a las redes sociales nos hemos acostumbrado a vivir de manera rápida, ver videos en segundos, dejándonos inmersos en el “scroll infinito”.

Termina un video y aparece otro. Deslizas la pantalla y encuentras una publicación diferente. Después llega una notificación, un mensaje o una recomendación, y comienza un círculo en el que nosotros mismos no podemos parar.

A esto, el experto lo ha llamado la “trampa de la voluntad”, porque a pesar de que nosotros queremos alejar el celular o sabemos que el día de mañana debemos madrugar, nuestro cerebro no cuenta con las herramientas para realizar esa simple acción.

¿Por qué existe ese impulso de revisar el celular si no ha sonado 📱? El #ExpertoUNAM Víctor Manuel Rodríguez Molina explica que, cuando la corteza prefrontal está agotada, disminuye la capacidad para frenar impulsos. #HistoriasUNAM de #UNAMGlobalTV navega en el tema >… pic.twitter.com/jIzOgZAEZW — UNAM (@UNAM_MX) September 16, 2026

La trampa de la voluntad: así afecta a nuestro cerebro

Rodríguez Molina explica que el cerebro necesita condiciones adecuadas para funcionar, entre ellas el descanso, sueño y un entorno que no lo mantenga sometido permanentemente a nuevos estímulos.

Para mantener la concentración, una de las estructuras cerebrales involucradas en este proceso es la corteza prefrontal, relacionada con funciones como la memoria, el razonamiento, la atención y el control de los impulsos.

Pero si tenemos en cuenta que todo el día nos la pasamos trabajando, no tenemos un buen ciclo de sueño o alimentación, pedirle a nuestra corteza cerebral que mantenga el control se vuelve difícil.

De ahí surge una situación muy cotidiana: sabes que tienes que dormir, sabes que al día siguiente debes levantarte temprano y, aún así, vuelves a desbloquear el teléfono.

La hiperconectividad puede afectar el bienestar emocional y los hábitos cotidianos, y el sueño no es la excepción. Silencia las notificaciones innecesarias y arma una rutina de desconexión > https://t.co/cX8TAnVygA pic.twitter.com/I8re7Rlndp — UNAM (@UNAM_MX) August 16, 2026

¿Qué tiene que ver la dopamina con las ganas de seguir estando en el celular?

La dopamina en términos sencillos es la sustancia relacionada con la felicidad, que nos generan pequeños estímulos de satisfacción natural. Sin embargo, también interviene en circuitos relacionados con la motivación y con la repetición de determinadas conductas.

Por eso, cuando recibimos un estímulo nuevo, como una notificación, un mensaje o un video, puede generarse el impulso de continuar.

No significa que cada vez que utilizamos el celular estemos provocando una “sobrecarga de dopamina” que destruya nuestro cerebro, pero sí puede establecer un patrón que no nos permita dejar por un rato esta poderosa herramienta.