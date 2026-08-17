¿Usas el celular antes de dormir y se te va el sueño? La razón por la que te cuesta descansar en las noches

¿Te cuesta conciliar el sueño después de mirar la pantalla? Revisar el celular antes de dormir se ha convertido en un hábito automático para millones de personas; sin embargo, esta acción podría ser la causa principal de las desveladas involuntarias; te compartimos la razón por la que esto sucede.

¿Qué le pasa a tu cerebro cuando usas el celular antes de dormir?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que el uso de pantallas durante la noche, principalmente antes de irte a dormir, podría desajustar tu reloj biológico, complicando el descanso de los usuarios, pero ¿por qué razón pasa esto?

La luz azul, proveniente de la pantalla de los celulares, le dice al cerebro que "aún es de día", provocando que la melatonina baje y retrase el sueño.

"La retina detecta la luz azul y avisa al reloj biológico como si aún fuera de día", explica la Universidad Nacional Autónoma de México a través de una publicación en redes sociales.

La hiperconectividad puede afectar el bienestar emocional y los hábitos cotidianos, y el sueño no es la excepción. Silencia las notificaciones innecesarias y arma una rutina de desconexión > https://t.co/cX8TAnVygA pic.twitter.com/I8re7Rlndp — UNAM (@UNAM_MX) August 16, 2026

Consecuencias de no descansar bien por el uso de pantallas

El usar el celular antes de irse a dormir puede dificultar el dormir, además de que el sueño suele ser menos profundo y sentir cansancio al día siguiente.

Por otro lado, el dormir mal puede afectar la atención, memoria y ánimo delas personas. Y, en ocasiones, si el uso de pantallas antes de la hora de dormir se vuelve un hábito, puede golpear la salud de las y los usuarios que revisan redes sociales o ven algún video o series.

¿Cómo proteger tu sueño, ánimo y salud del uso de pantallas?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió algunas recomendaciones clave para que el uso de pantallas no afecta tu calidad de sueño, ánimo y salud.



Aleja el celular antes de dormir.

Silencia las notificaciones.

Arma una rutina de desconexión.

¿Cómo crear una "rutina de desconexión"?

Una rutina de desconexión permite que el cerebro reduzca el estado de alerta provocado por las pantallas y vuelva a secretar melatonina de forma natural para conciliar el sueño.

