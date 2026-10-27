Localizan al padre Clemente Morales Topete, desaparecido el pasado 24 de octubre en Culiacán, Sinaloa; esto se sabe
El padre Clemente Morales fue localizado con vida, había desaparecido el 24 de octubre en Culiacán Sinaloa; esto dijeron las autoridades.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la localización con vida y en buen estado de salud del padre Clemente Morales Topete, reportado como hallado este martes 27 de octubre en Culiacán.
Esto es lo que dijeron del hallazgo con vida del religioso.