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Localizan al padre Clemente Morales Topete, desaparecido el pasado 24 de octubre en Culiacán, Sinaloa; esto se sabe

El padre Clemente Morales fue localizado con vida, había desaparecido el 24 de octubre en Culiacán Sinaloa; esto dijeron las autoridades.

Localizan al padre Clemente Morales Topete, desaparecido el pasado 24 de octubre en Culiacán, Sinaloa; esto se sabe
El sacerdote desapareció hace tres días. |Especial

Escrito por: Jimena Romero

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la localización con vida y en buen estado de salud del padre Clemente Morales Topete, reportado como hallado este martes 27 de octubre en Culiacán.

Esto es lo que dijeron del hallazgo con vida del religioso.

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