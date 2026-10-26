¡Fue al médico y desapareció! Buscan al sacerdote Clemente Morales Topete, de 67 años, en Culiacán

El sacerdote Clemente Morales Topete, de 67 años, desapareció en Culiacán, Sinaloa , luego de que se le viera por última vez el sábado 24 de octubre en el fraccionamiento Montebello; la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha para solicitar apoyo ciudadano, mientras la Iglesia católica se sumó al llamado para encontrarlo.

El párroco de la iglesia Cristo Resucitado, ubicada en la colonia La Campiña, salió alrededor de las 16:00 horas y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que, ante esta delicada situación, familiares que perdieron comunicación con él solicitaron ayuda para localizarlo.

¿Dónde fue visto por última vez el sacerdote Clemente Morales?

Los datos emitidos por las autoridades religiosas señalan que el sacerdote Clemente Morales Topete estuvo en el fraccionamiento Montebello, en Culiacán, después de acudir a una consulta médica. La ficha oficial establece esa zona como el último lugar donde se tuvo conocimiento de su ubicación.

El sacerdote vestía una camisa de manga larga con botones y pantalón de vestir, ambos de color beige, así como zapatos tipo mocasín grises. Como señas particulares, tiene una cicatriz en la parte posterior derecha de la nuca y un lunar pequeño debajo del ojo derecho, a la altura del pómulo.

Clemente Morales mide aproximadamente 1.80 metros, es de complexión delgada y tez morena. Tiene el cabello corto, lacio, negro con canas, ojos café oscuro y cejas pobladas.

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Nos unimos en oración y solidaridad con Mons. Jesús José Herrera y la Diócesis de Culiacán ante la desaparición del Pbro. Clemente Morales Topete. Encomendamos esta intención a Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de México, y pedimos al Señor que sostenga a quienes viven esta preocupación y suscite la solidaridad de todos para contribuir al pronto reencuentro del Padre Clemente con sus seres queridos y su comunidad. — CEM (@IglesiaMexico) October 26, 2026

Piden ayuda para encontrar al sacerdote desaparecido en Sinaloa

La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su solidaridad con la Diócesis de Culiacán, encabezada por el obispo Jesús José Herrera Quiñonez, además de acompañar a los familiares del sacerdote y a la comunidad parroquial.

La institución religiosa pidió colaborar con las labores de búsqueda y compartir la ficha oficial para ampliar su difusión. Hasta la información disponible en los reportes consultados, no se había precisado qué ocurrió después de que el sacerdote fuera visto por última vez.