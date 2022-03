Localizan en Guanajuato a bebé desaparecido en Jalisco

Un bebé de tres meses fue localizado en Guanajuato tras emitir la Alerta Amber, la mamá es una mujer de 33 años en situación de calle que dormía en un albergue de Guadalajara, pero según la investigación, salió con su bebé y al día siguiente regresó sin él.

El hallazgo del bebé se logró luego de una búsqueda de personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) a través de la coordinación de Alerta Amber de Jalisco y autoridades del estado de Guanajuato.

En el Centro de Atención y Desarrollo Integral para las personas en situación de calle es donde se encontraba la mamá de este bebé de tres meses que fue localizado en Guanajuato.

"¿Cuánto tiempo pueden estar aquí? Varía el tiempo dependiendo de las necesidades de cada usuario”, respondió un empleado del Centro de Atención y Desarrollo Integral para personas en Situación de Indigencia (CADIPSI) del DIF Guadalajara.

Fiscalía Jalisco

En un comunicado, la Fiscalía del estado informó que la investigación arrojó que la madre entregó a su bebé a una mujer de 21 años, quien también había pasado algunas noches en el albergue en Guadalajara.

Por ello se emitió una Alerta Amber, y se logró la localización del menor en conjunto con las autoridades de Guanajuato.

Tras su localización, el menor fue remitido a una valoración médica que constató que se encuentra en buen estado de salud.

¿Qué es CADIPSI?

El Centro de Atención y Desarrollo Integral de las Personas en Situación de Indigencia (CADIPSI) ofrece atención integral a personas en situación de calle que no cuenten con redes de apoyo familiar.

Actualmente se tiene capacidad para atender a 100 personas aproximadamente, en situación de indigencia y migrantes, ofreciéndoles comida y alimento en su estadía.

El perfil de atención es el siguiente:



• Mayores de 18 años o menores acompañados de padre y/o madre.

• No alcoholizados.

• No drogados.

• No psiquiátricos.

• Que requieran el apoyo temporal.

• Que no cuenten con redes de apoyo familiar.

• Que no perciban un ingreso.

• Que se encuentre en condiciones económicas, sociales y familiares que lo situé en condición de vulnerabilidad

• Que busquen una oportunidad de superarse.