No se sabe nada de Adolfo ni de Marco Antonio desde hace dos días: Desaparecen dos trabajadores de la CFE en Hidalgo; hallan su camioneta sin logos

La búsqueda de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, provocó que sus familias exigieran a las autoridades la localización inmediata, pues son más de 40 horas las que pasaron sin tener ningún contacto con ellos.

Los hechos ocurrieron en el estado de Hidalgo, cuando Adolfo y Marco Antonio acudieron al municipio de Acaxochitlán para realizar trabajos de conexión.

Cumplen 48 horas desaparecidos en Acaxochitlán

Las familias de Adolfo López Saldaña, de 40 años, y Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años dieron el reporte a las autoridades, pues ambos desaparecieron hace 48 horas.

Ambos electricistas e integrantes de la CFE desaparecieron mientras cumplían con una orden de trabajo para conectar el servicio de luz en algunas localidades del municipio de Acaxochitlán, en la zona montañosa de Hidalgo.

Dónde fueron vistos por última vez

Los reportes indican que la última comunicación con los dos trabajadores ocurrió cuando iban a bordo de su camioneta por la carretera federal México-Tuxpan.

Después de varias horas sin contacto con ellos, los familiares acudieron de inmediato ante las autoridades correspondinetes para levantar el reporte de desaparición.

Encuentran la camioneta donde se trasladaban

Durante los primeros recorridos de búsqueda en la zona, elementos de la policía local ubicaron la camioneta en la que se trasladaban los electricistas.

El vehículo presentaba indicios de que había sido modificado, los responsables del robo le quitaron todos los logotipos y calcomanías oficiales de la CFE, con el posible propósito de evitar que esta fuera identificada más rápidamente.

Dos trabajadores de la CFE cumplen 48 horas desaparecidos en Hidalgo. Se trata de Adolfo López Saldaña de 40 años y Marco Antonio Sarmiento García de 60 años.



Fueron vistos por última vez cuando realizaban labores en Acaxochitlán; su camioneta fue localizada sin logos de la… pic.twitter.com/5DRRNxtdss — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 28, 2026

Protestan en la Procuraduría de Tulancingo para exigir apoyo

Ante la falta de avances rápidos en las primeras horas, un grupo de familiares y conocidos de Adolfo y Marco Antonio se manifestó a las afueras de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Tulancingo.

La FGR atrae el caso y la CFE promete ayuda a las familias

Debido a que las víctimas son empleados federales en funciones, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo las investigaciones del caso para coordinar los operativos.

Por su parte, la CFE emitió un mensaje en sus cuentas oficiales donde aseguró que mantiene colaboración con los encargados de la investigación y comunicación directa con los familiares para ayudar a la localización.