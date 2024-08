¡Buenas noticias! Localizan con vida a Kevin Ulises, primo de Elena Janetzy

Kevin Ulises, joven que había sido reportado como desaparecido el mismo día que su prima, esto el 29 de julio en el Área Metropolitana de Guadalajara, fue localizado con vida.

Se conoce que la noticia fue recibida por medio de una llamada telefónica. De acuerdo al papá, su hijo se encuentra tranquilo, pero asustado. La señora Susana, madre de Kevin, agradeció a quienes apoyaron en la búsqueda. “Está en mi casa al día de hoy (...) Se ve que tiene miedo en algunas cosas”, dijo y señaló que el joven se encuentra en estado de shock tras lo sucedido.

Así fue la desaparición de los primos hermanos

Familiares de Elena Janetzy Medina Rodríguez y Kevin Ulises Sánchez Rodríguez, ambos de 18 años de edad, vivieron días de desesperación por la desaparición de ambos jóvenes desde el pasado 29 de julio. Afortunadamente, ambos ya fueron encontrados con vida.

Kevin Ulises salió de su casa con la intención de ir a trabajar como chofer de plataforma, pero sus padres se percataron de que el coche estaba estacionado afuera de su casa, en la colonia Misión de San Isidro, en Zapopan.

“En el transcurso de la mañana y parte de la tarde, mi niño me decía que lo veía algo serio, nervioso, como preocupado, y no es así, él es juguetón y bromista. Entonces se bañó, se cambió y como a las 5:30 sale de la cochera, se regresa y solamente dice ‘yo me voy a trabajar’”, mencionó en su momento Fernando Sánchez, padre de Kevin Ulises.

Aunque el joven ya está en casa y su prima hermana también, el proceso aún no termina, ya que se hizo la búsqueda desde las vías legales, entonces la familia deberá poner fin a este lamentable evento de acuerdo con lo que señalen las autoridades para cerrar el caso que en esta ocasión terminó con la feliz noticia de la localización de ambos.