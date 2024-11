Localizan a Fortunato Hernández Carbajal, exdiputado de Morena, reportado como desaparecido en Chilpancingo

Lo localizan con vida. Luego de que el pasado viernes 15 de noviembre se reportó la desaparición de Fortunato Hernández Carbajal en el municipio de Chilpancingo , Guerrero, en horas recientes se confirmó el hallazgo del exdiputado local del partido Morena por el distrito 10, con cabecera en Técpan de Galeana.

¿Qué es lo que se sabe sobre la localización con vida de Fortunato Hernández Carbajal, exdiputado local de partido Morena por el distrito 10 con cabecera en Técpan de Galeana?

El exdiputado, de 72 años, había sido visto por última vez en Chilpancingo, capital del estado, la tarde del viernes 15 de noviembre, por lo que en medio de la ola de violencia que azota a la región, su repentina ausencia generó alarma entre sus familiares, amigos y compañeros políticos, quienes temieron por su seguridad.

La noticia de su desaparición generó gran consternación y movilizó a las autoridades estatales, quienes activaron un protocolo de búsqueda urgente. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda, emitió una ficha de localización y desplegó un operativo de las fuerzas del orden público para dar con el paradero del exlegislador.

En un desenlace favorable, durante la tarde del sábado, la FGE informó que Hernández Carbajal fue encontrado sano y salvo en un domicilio particular del puerto de Acapulco; no obstante, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición ni sobre cómo fue localizado.

La FGE ha desactivado las fichas de búsqueda tras confirmar su localización y se espera que se brinden más detalles sobre por qué ocurrió esta confusión.

🚨#FGEGuerrero Informa #HasVistoA



Fiscalía General del Estado agradece su colaboración, Fortunato Hernández Carbajal ya fue localizado vivo. pic.twitter.com/emhRyvIEkh — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) November 16, 2024

Chilpancingo, en medio de una crisis de violencia

Chilpancingo atraviesa una grave crisis de seguridad. En menos de una semana, la ciudad fue sacudida por dos asesinatos que conmocionaron a la población: el presidente municipal, Alejandro Arcos Catalán, y su secretario general, Francisco Tapia, fueron brutalmente ejecutados.

Esta ola de violencia se atribuye a la disputa entre las facciones criminales de ‘Los Ardillos’ y ‘Los Tlacos’, que se enfrentan por el control territorial y actividades ilícitas como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.