Lollapalooza 2021: Organizadores presentan el line-up

Lollapalooza 2021 sigue dando de qué hablar y a un día de haber confirmado su regreso al mundo post-pandemia Covid-19, ya presentó su line-up para la edición que se realizará del 29 de julio al 1 de agosto de este año.

Foo Fighters, Tyler The Creator, Post Malone y Miley Cyrus serán los headliners del evento que se realizará en el Grant Park de Chicago y que espera recibir a más de 120 mil personas por día.

En el cartel oficial, también se observan nombres como DaBaby, Marshmello, Illenium, Journey, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, Kaytranada, Brockhampto, Palboi Carti, Young Thug, Limp Bizkit, Modest Mouse, entre otros.

Lollapalooza tendrá talento mexicano

Como ya es costumbre, el Lollapalooza contará con representantes de distintas regiones, incluyendo Latinoamérica, que para esta edición 2021 contará con el mexicano Ed Maverick como representante.

El el line-up también están confirmadas las actuaciones de Blossoms, LP, Peekaboo, Sirena Isiona, The Backseat Lovers, Band of Horses, Brownies & Lemonade All Stars, Laundry Day, Omar Apollo, Young the Giant y Suicideboys.

Lollapalooza tendrá medidas sanitarias

El Lollapalooza 2021 forma parte del programa Chicago Open (Chicago abierta), con el que se busca reactivar la economía de la ciudad.

A pesar de que se esperan miles de personas a lo largo de los cuatro días de actividades del festival, se implementarán medidas para prevenir contagios por Covid-19. Las más significativas son que para accesar, se deberá mostrar el comprobante de vacunación contra coronavirus, o bien, en caso de no contar con él, se deberá presentar el resultado negativo de una prueba de detección PCR de al menos dos días antes del día al que se asistirá al evento.

Lollapalooza es el primero de los grandes festivales de clase mundial que regresará, tras haber sido cancelado en 2020.

A mediados de agosto, se llevará a cabo el festival Readind + Leeds, en Reino Unido, mientras que en el caso de Latinoamérica, el único festival confirmado hasta ahora es el EDC México, programado para septiembre próximo.

El ritmo de vacunación en Estados Unidos y Reino Unido han permitido que este tipo de eventos den señales de vida.

