López-Gatell debe responder por muertes en CDMX antes de ser candidato: PRD

El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, pidió tomar con seriedad las elecciones 2024 en la Ciudad de México y no postular a personas como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, conocido por la oposición como el "doctor muerte" por su papel en la pandemia de COVID-19.

Para Luis Cházaro, también aspirante a la candidatura del Frente Amplio en la capital del país, López-Gatell no tiene calidad moral para presentarse como aspirante a la Jefatura de Gobierno. Esto debido a las decisiones adoptadas en la pandemia que, según afirmó el legislador, provocaron miles de muertes.

"Lejos de lo científico parecía una sorna por parte de López-Gatell. Que les conteste a los chilangos por las muertes que lleva en su espalda en vez de andar jugándole a lo político, que aparte no tiene ninguna carrera política, es mal doctor y peor político", declaró el perredista.

Luego del destape de @HLGatell para el gobierno de la #CDMX, el #PRD pidió tomar con seriedad la contienda y no postular candidatos asesinos como el llamado "Doctor Muerte". pic.twitter.com/LamEOlxK9O — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2023

El diputado federal dijo que no temer a ninguna de las "corcholatitas" que le pongan enfrente para competir por el gobierno de la Ciudad de México en las elecciones 2024.

López-Gatell no ha respondido por muertes

Este viernes, ante el destape del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, legisladores de oposición exigieron que primero responda por las "malas" decisiones que tomó durante la pandemia de COVID-19.

"López-Gatell nunca rindió cuentas, hizo de la salud pública un proyecto político y ahora busca impunidad en un cargo público, Morena premia con una posible candidatura a quien es responsable de la tragedia que se vive con la pandemia", escribió al respecto el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez.

El legislador también responsabilizó a López-Gatell de lo siguiente:



La peor caída en la cobertura de vacunación infantil (VPH, sarampión, tuberculosis)

Retrasar la vacunación contra Covid-19 para los niños

Justificar la falta de pruebas en los peores meses de propagación del virus

La cancelación de las Normas Oficiales para el cáncer, diabetes y otras enfermedades

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que integrantes de su gabinete alistan renuncias para buscar un cargo en el 2024, entre ellos se encuentra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien buscará la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de Ciudad México.