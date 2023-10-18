¿Los animales tienen emociones? La UNAM responde

De acuerdo a investigadores de la UNAM, recientemente se descubrió que, a pesar de que algunos animales no cuentan con un sistema nervioso central, poseen la capacidad de sentir y experimentar vida emocional.

En cuanto a la capacidad de sentir y experimentar emociones, la Dra. Vanda Cantón mencionó que, si bien tradicionalmente se consideraba que solo los organismos con un sistema nervioso central podían hacerlo, estudios recientes han demostrado que incluso aquellos sin este sistema también poseen cierto grado de conciencia del medio que los rodea.

Animales que sienten dolor o ansiedad

Por ejemplo, los moluscos y los pulpos son capaces de sentir dolor, miedo, ansiedad y aprender observando a otros individuos. Ante este panorama, la Dra. Vanda Cantón enfatizó la importancia de considerar los principios éticos como humanidad y evitar causar daño a los animales.

Además, instó a promover condiciones de vida óptimas para ellos, como una alimentación adecuada, acceso a agua potable, refugios contra el clima, medicina preventiva y evitar situaciones de riesgo físico o emocional.

Animales también tendrían conciencia

Un estudio publicado en 2012 por la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia en animales humanos y no humanos, concluyó que los animales tienen conciencia, aunque a los humanos les cueste interpretar lo que sienten.

La declaración fue firmada por 130 científicos de todo el mundo, quienes coincidieron en que los animales no humanos tienen los mismos circuitos y estructuras neurológicas que los humanos, que son necesarios para la conciencia.

Los estudios que se realizaron y publicaron en los años siguientes corroboran esta declaración. Por ejemplo, un estudio de neurocientíficos norteamericanos descubrió que en las ratas y ratones se activan los mismos circuitos neuronales que en una persona al sentir emociones.

Otro estudio, realizado por la Universidad de Emory en Estados Unidos, mostró que las gallinas tienen personalidad propia, entienden los números y sienten miedo, ansiedad y empatía. También se ha identificado el sentido de la justicia en primates y elefantes, e incluso episodios de venganza contra adiestradores y cuidadores agresivos.

