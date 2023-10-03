Los Peluches: Mr Trompudo deberá enfrentar a la justicia y no la tiene fácil

En Los Peluches, Mr Trompudo va a juicio para hablar de su fortuna, la cual, según la revista TV Ricos, asciende a 200 mil millones de dólares, pero el expresidente asegura que tiene otros datos y solamente tiene 200 pesos y unos zapatos con hoyos.

Además, es acusado de mentirle al Estado y al pueblo bueno de los Estados Unidos, y Donald Trompudo lo reconoce, pero asegura que Bush robó más.

Las cosas se le siguen poniendo difíciles a Mr Trompudo, que también es acusado de usar su “power” para afectar las elecciones, finalmente, él no se declarará culpable.