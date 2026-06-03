El aliado incondicional de Morena: Manuel Velasco y el papel que juega en las reformas de la 4T

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, ha sido cómplice de los legisladores de la 4T para aprobar las iniciativas más regresivas para el país, como la polémica reforma judicial.

Según la oposición, Manuel Velasco ha encontrado en su cercanía con Morena la fórmula perfecta para mantenerse vigente, acumular influencia y asegurar su futuro político.

El papel del Partido Verde frente a las reformas de Morena

Son varios años los que se ha dedicado el actual coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde a la destrucción del país a cambio de favores políticos y económicos, acusó la bancada del PRI y PAN.

Para reforzar esta teoría, el legislador y exgobernador de Chiapas asestó un nuevo golpe a los mexicanos al otorgar respaldo total de su partido y legisladores a las reformas destructivas de Morena aprobadas en el reciente periodo extraordinario.

Bajo las órdenes de Velasco, el grupo parlamentario del Verde respaldó y apoyó a la bancada morenista que cobija a cuestionados personajes como Adán Augusto López, ligado al líder de la barredora en Tabasco, o a Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Reforma judicial: democracia destruida por votos

Con el acompañamiento del Partido Verde, el régimen se apropió del poder judicial, y aprobó la reforma en donde se posterga la elección de jueces y magistrados del 2027 al primer domingo de junio de 2028.

Como un regalito a la “Corte del Acordeón”, también se aprobó la reelección de magistrados de la Sala Superior del TEPJF.

Pero si con eso no fuera suficiente, La ley de Monreal que anula elecciones, bajo una supuesta injerencia extranjera, también pasó con el entramado de Velasco.

Injerencia extranjera: Otra de las reformas de la 4T

El coordinador de los senadores del Verde no solo respaldó con su voto esa reforma. También encabezó la defensa de la iniciativa a través de su bancada, cuyos legisladores cerraron filas con Morena durante la discusión.

“Aunque les duela, aunque no toleren, vamos a seguir apoyando, porque si le va bien a la presidenta de México, le va bien a todo el pueblo” aseguró Luis Alfonso Silva, Senador del PVEM.

Para la oposición, quien más beneficios ha obtenido de esa alianza ha sido el propio Manuel Velasco. Su cercanía con el poder lo ha mantenido como una de las figuras más influyentes del Partido Verde y le ha abierto la puerta a candidaturas y cargos legislativos.

Sus detractores sostienen que la relación construida con Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, con Morena, le ha permitido conservar protagonismo político durante años.

“Su movimiento no funciona si no es con vínculos, con pactos, con complicidades con el narco y con el crimen organizado” sentenció Ricardo Anaya. Y parte de ese movimiento es el senador Manuel Velasco, socio y respaldo de Morena en el Congreso.