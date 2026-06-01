La nueva SCJN cumple un año de las polémicas que han marcado su primer periodo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emanada de la primera elección judicial en México cumplió un año de haber sido electa, un aniversario que llega acompañado de fuertes críticas, cuestionamientos sobre su independencia y una serie de controversias que han alimentado el debate público.

Mientras sus integrantes destacan el inicio de una nueva etapa para el Poder Judicial, especialistas y sectores de la oposición consideran que el máximo tribunal ha mostrado una creciente cercanía con el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

¿Por qué se cuestiona la independencia de la Suprema Corte?

Desde su llegada, varios de los nuevos ministros han sido señalados por presuntamente mantener afinidad con Morena y con el gobierno federal.

Para críticos del nuevo modelo judicial, algunas resoluciones emitidas durante este primer año reflejan una alineación con los intereses del poder político, situación que ha reavivado el debate sobre la autonomía del máximo tribunal del país.

Constitucionalistas y expertos han advertido que la independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia y que la percepción de cercanía con el gobierno puede afectar la confianza ciudadana en las instituciones.

¿Cuáles han sido las decisiones más polémicas de la Corte?

Durante este primer año, la Suprema Corte ha protagonizado resoluciones que han generado discusión en distintos sectores. Entre los casos más comentados se encuentran:



La validación del bloqueo de cuentas bancarias en determinados casos sin orden judicial previa.

Resoluciones relacionadas con indemnizaciones a víctimas de negligencia gubernamental.

Un fallo que benefició al ISSSTE en un litigio que generó cuestionamientos por posibles conflictos de interés.

Estas decisiones provocaron críticas de organizaciones civiles, abogados y analistas que consideran que algunos criterios adoptados por la Corte representan retrocesos en materia de derechos y acceso a la justicia.

¿Qué errores y momentos incómodos han protagonizado los ministros?

Más allá de sus resoluciones, algunos ministros también han sido objeto de críticas por intervenciones públicas durante sesiones del pleno.

Diversos fragmentos de debates judiciales se viralizaron en redes sociales debido a errores, confusiones o dificultades para exponer argumentos jurídicos, lo que abrió una discusión sobre la preparación y desempeño de algunos integrantes del máximo tribunal.

Estos episodios han sido utilizados por detractores de la reforma judicial para cuestionar el nivel técnico de quienes actualmente integran la Corte.

¿Por qué causó polémica la presencia de ministros en eventos políticos?

Uno de los episodios que más controversia generó ocurrió cuando varios ministros acudieron a un acto público relacionado con el aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las imágenes mostraron a integrantes de la Corte compartiendo espacio con dirigentes, legisladores y figuras identificadas con Morena.

Para algunos especialistas, este tipo de apariciones pueden generar dudas sobre la distancia institucional que debería existir entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, otros sectores consideran que la asistencia a eventos públicos no implica necesariamente una subordinación política.

A un año de su integración, la nueva Suprema Corte enfrenta el reto de fortalecer su credibilidad y demostrar que sus decisiones responden únicamente a criterios jurídicos.

Los próximos meses serán clave para medir el impacto de sus resoluciones y determinar si logra consolidar la confianza ciudadana o si continúan los cuestionamientos sobre su independencia y desempeño.

