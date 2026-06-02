De los operativos en Sinaloa a una corte de Nueva York: así avanza el caso Gerardo Mérida

La investigación que enfrenta el general retirado Gerardo Mérida Sánchez en Estados Unidos sumó nuevos capítulos durante su segunda audiencia judicial, donde la jueza Katherine Polk Failla dejó claro que la cantidad de evidencia reunida por los fiscales es considerable.

De acuerdo con los reportes de la audiencia celebrada en Nueva York, la magistrada otorgó un plazo de 60 días a la defensa para revisar el material entregado por el Departamento de Justicia, al considerar que el volumen de pruebas requiere tiempo suficiente para su análisis.

Mérida Sánchez, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció bajo custodia de autoridades estadounidenses. Durante la diligencia, contó con apoyo de un traductor para seguir el desarrollo del proceso y escuchar los señalamientos presentados por la Fiscalía.

La acusación contra el exsecretario de Seguridad

Las autoridades estadounidenses acusan al militar retirado de presuntamente recibir sobornos a cambio de favorecer actividades vinculadas con el narcotráfico.

Según la acusación, habría recibido pagos mensuales de hasta 100 mil dólares para proporcionar información relacionada con operativos federales y facilitar actividades de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

El caso forma parte de una investigación más amplia que busca documentar posibles vínculos entre integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos mexicanos. Por ahora, las acusaciones continúan en etapa judicial y deberán ser probadas ante la Corte.

Documentos y memorias USB forman parte de la historia

Uno de los elementos que ha llamado la atención en torno al proceso es que, cuando se entregó a las autoridades estadounidenses en Nogales, Arizona, Mérida Sánchez llevaba consigo una caja con documentos y memorias USB.

Diversos analistas consideran que ese material podría convertirse en una pieza relevante dentro de las negociaciones o estrategias legales que emprenda su defensa en los próximos meses.

El exfuncionario cuenta con una amplia trayectoria dentro de corporaciones de seguridad y ocupó cargos relacionados con labores de inteligencia y coordinación operativa en distintas entidades del país, entre ellas Puebla, Michoacán y Tamaulipas.

Próxima audiencia será en agosto

La siguiente comparecencia del general está programada para el 4 de agosto. Para entonces, su equipo legal ya habrá tenido acceso al contenido de la evidencia presentada por los fiscales estadounidenses.

El proceso ocurre en medio de un contexto de tensión política entre México y Estados Unidos por los señalamientos relacionados con el combate al narcotráfico y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Mientras tanto, el gobierno mexicano ha insistido en que las investigaciones y acusaciones deben sustentarse con pruebas sólidas y seguir los cauces institucionales correspondientes.

Por su parte, funcionarios estadounidenses han reiterado que su estrategia está enfocada en combatir a las organizaciones criminales responsables del tráfico de drogas, particularmente de fentanilo, y a cualquier persona que presuntamente colabore con ellas.

La evolución del caso será observada de cerca en ambos países, ya que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con presuntos nexos entre funcionarios de seguridad y grupos del crimen organizado.