Cayetana Álvarez en México: Necesario evitar la necrofilia ideológica de las izquierdas

Mexico está perdiendo libertades con su gobierno de izquierda, así lo advirtió la historiadora y diputada del Congreso de España, Cayetana Álvarez de Toledo, en su visita a la Universidad de la Libertad.

“Deberíamos evitar la necrofilia ideológica que es el amor a las ideas fracasadas una y otra vez los movimientos de izquierdas han acabado en miseria, en corrupción en devastación institucional y el caso de méxico no es la excepción méxico está en una deriva autoritaria alarmante, acelerada”, advirtió la legisladora española.

En entrevista exclusiva con Azteca Noticias, Álvarez de Toledo, dijo que la principal amenaza a la soberanía del país no viene del exterior sino de las propias ideas populistas de la izquierda mexicana y sus vínculos con el narcotráfico

¿Quiénes son los principales enemigos de la soberanía mexicana según Cayetana Álvarez?

Cayetana Álvarez dijo que los principales enemigos de la soberanía mexicana hoy no están fuera del país sino que están dentro de México y son esencialmente tres.

“En primer lugar el crimen organizado y señaladamente el narcotráfico, en segundo lugar, el populismo autoritario que muchas veces trabaja en colusión con el crimen organizado y en tercer lugar, la política o la mentalidad o la cultura de dependencia...”, indicó.

Agregó que el populismo y el autoritarismo van avanzando poco a poco de manera que no se nota “cuando nos están coartando las libertades”.

Hoy tenemos en la @Udelalibertad un consejo consultivo nacional con cientos de empresarios de todo el país, interesados en que a México le vaya bien… y adivinen a quién invitamos para que nos dé una interesante exposición. @cayetanaAT 😎



Hay que trabajar para exigirle al… pic.twitter.com/dNdTHJF9JI — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 1, 2026

¿Qué son los burros de Troya de la democracia, según la española?

Y se le cuestionó: ¿Cómo hacer para que los mexicanos despertemos y nos demos cuenta que sí nos están quitando libertades y estamos avanzando al totalitarismo?

Al respecto, la académica española explicó: “son lo que yo llamo los burros de Troya de la democracia, porque se aprovechan de la ignorancia de la gente, entran dentro de lasinstituciones y las destruyen las corroen, las socaban desde el interior y es verdad que eso hace más difícil alertar a los ciudadanos porque se mantiene la fachada democrática, pero se vacía la democracia desde el interior”.

Destacó que los gobiernos populistas de izquierda siempre buscan enemigos extranjeros o le echan la culpa al pasado.

“Esa es la clásica maniobra populista, buscas enemigos, muertos de hace 500 años o en el extranjero, porque eludes tu responsabilidad... antes que exigir disculpas a España tiene que pedirle disculpas ella a las madres buscadoras”, agregó.

Cayetana Ávarez de Toledo hizo un llamado a los mexicanos a defender sus libertades, su autonomía y su soberanía para que cada uno sea el dueño de su propio destino.