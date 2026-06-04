Reportaje en EU sacude la 4T: controversia de visas crece por caso Rocha Moya

¿Dónde está Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y el senador de Morena, Enrique Inzunza, acusados de presuntos nexos con el crimen organizado?

Han pasado 36 días desde que salió la acusación del Departamento de Estado contra ellos y otros funcionarios y exfuncionarios. A ambos morenistas los protegen en Palacio Nacional y Andrés Manuel López Obrador. El dicho es que, si cae uno, caen todos.

Gobernadores de Sonora y Tamaulipas en la mira por nexos criminales

Ayer el diario Los Angeles Times informó que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, son investigados por nexos criminales y que no tienen visa.

Cuentan con un salvoconducto especial para entrar a Estados Unidos y podrían estar colaborando con las autoridades de ese país.

“En el caso del gobernador de Tamaulipas, lo que escribí en mi nota es que, por lo menos en algunas ocasiones, las autoridades de Estados Unidos lo encuentran en la frontera para escoltarlo a su destino en Estados Unidos”, aseguró Steve Fisher, periodista que publicó la investigación en Los Angeles Times.

“Esto apenas va empezando": Periodista del LA Times habla de las investigaciones de EU contra políticos mexicanos y revela si hay más en la lista

Alfonso Durazo y Américo Villarreal niegan nexos con el crimen organizado

Américo y Durazo aseguraron que la publicación era falsa y dicen tener visa. Pero Los Angeles Times no se echó para atrás y hoy puso el reportaje en primera plana. Y para echar más sal a la herida, no solo publicaron las fotos de Durazo y Américo; hoy, en la primera plana, aparece el morenista de Sonora al lado de López Obrador.

Además, el semanario Zeta —de Tijuana— publicó que sus fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron el retiro de visas a los dos gobernadores.

Hay expectación por saber qué políticos de la 4T están en capilla y pueden estar en la lista que dejó en Palacio el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Diputado del PT se habría quedado sin visa

Por lo pronto, hoy trascendió en medios de Coahuila que al diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, también le quitaron su visa estadounidense. Como otros políticos cuatroteístas, lo negó.

“Puedo ir por el mundo con libertad, absolutamente a cualquier lugar; tengo las manos limpias, tengo el corazón limpio”, respondió.