La ruta de censura de Morena hacia las elecciones 2027
El intento de boicot contra TV Azteca desde Palacio Nacional y la aprobación de la “Ley Monreal” encienden las alarmas. En Casilla 27 se analiza el riesgo de un nuevo superpoder de Morena para anular elecciones.
Cuando el poder no puede controlar la verdad, intenta destruirla. El llamado desde Palacio Nacional en un intento de boicot para no ver TV Azteca no es un simple ataque; es la respuesta desesperada de un gobierno al que le aterra que se sigan señalando los problemas de seguridad y corrupción en el país.
Mientras este ataque se gestaba en Palacio, desde el Congreso los morenistas aprueban la llamada “Ley Monreal”, una reforma que busca darle el poder a Morena para anular elecciones a su gusto, todo bajo el concepto tan ambiguo como “injerencia extranjera”.
¡El riesgo es urgente! Morena ya controla al INE, al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte y al Congreso. Pero aún así quieren blindarse contra cualquier derrota electoral con este nuevo superpoder.
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¿Quién define la “injerencia extranjera”?
Yo les pregunto: ¿Bajo qué argumentos es “injerencia extranjera”? ¿Quién va a determinar si realmente influye en el resultado? Pues obviamente Morena y sus aliados, que ahora serán jueces en las elecciones del próximo año.
¿Hacia dónde nos quieren llevar? Para mí es muy evidente: que Morena esté hoy buscando censurar medios y blindarse de cualquier derrota electoral es la ruta directa al autoritarismo y a una elección sin independencia o certeza jurídica en el 2027.
Quieren que vayas a votar con los ojos vendados. Donde la única voz permitida sea la del propio gobierno. Y donde si la ciudadanía toma la decisión de echarlos del poder, puedan anular una elección y con ello la democracia.
Cuando se apagan las voces críticas, el que pierde no es el medio, eres tú, que te quedas sin la única herramienta para defenderte: la verdad. Soy América López y esto es Casilla 27.