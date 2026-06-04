Robo de combustible, extorsión y control territorial: el debate sobre la soberanía en México vuelve al centro de la discusión

La discusión sobre la soberanía nacional volvió a cobrar fuerza luego de que diversos sectores señalaran que la presencia y operación de grupos criminales en distintas regiones del país representan uno de los principales desafíos para el Estado mexicano.

El debate resurgió a partir de cifras relacionadas con el robo de combustible. De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), diariamente son sustraídos alrededor de 20 mil barriles de combustible. Sin embargo, algunos analistas del sector energético sostienen que la cifra podría alcanzar hasta 58 mil barriles por día.

Estas cantidades han sido utilizadas por distintos comentaristas para argumentar que las organizaciones criminales mantienen una capacidad operativa que afecta actividades económicas estratégicas y pone en entredicho la capacidad de control de las autoridades sobre determinadas zonas del país.

Cayetana Álvarez de Toledo vincula crimen organizado y pérdida de soberanía

Durante una intervención pública, la diputada, periodista e historiadora española Cayetana Álvarez de Toledo afirmó que la colusión entre sectores del poder y el crimen organizado termina por afectar la soberanía de los ciudadanos.

Su declaración se sumó a una discusión más amplia sobre la influencia que grupos criminales ejercen en actividades productivas, comerciales y de seguridad en distintas entidades del país.

Entre los ejemplos citados se encuentra la situación que enfrentan productores de limón en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, donde agricultores y empacadores han denunciado durante años la intervención de grupos criminales en procesos relacionados con la producción, comercialización y transporte del producto.

Extorsiones al transporte público evidencian el alcance del problema

Otro de los casos mencionados en el debate es el de las extorsiones al transporte público.

Testimonios difundidos en reportajes periodísticos muestran cómo operadores de transporte enfrentan cobros ilegales para poder trabajar. Según los datos presentados, algunas unidades son obligadas a entregar cuotas diarias, una situación que genera pérdidas económicas para los trabajadores y afecta la prestación del servicio.

Escenarios similares también han sido documentados en entidades como Estado de México y Guerrero, donde choferes han denunciado amenazas y presiones por parte de grupos criminales.

La seguridad sigue marcando la agenda bilateral

La discusión también ocurre en un momento en que continúan las diferencias de enfoque entre actores políticos de ambos países respecto a cómo enfrentar a las organizaciones criminales.

Mientras desde sectores estadounidenses se insiste en reforzar acciones contra grupos del narcotráfico y sus posibles redes de protección política, desde el gobierno mexicano se ha defendido la importancia de preservar la soberanía nacional y evitar cualquier tipo de intervención externa.

