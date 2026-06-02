Si no pueden usar sus cuentas, ¿cómo pagan Rocha Moya e Inzunza sus gastos?

Hace más de un mes, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza desaparecieron de la escena.

Luego se supo que les congelaron las cuentas. Esto significa que no pueden sacar dinero del cajero, ni usar sus tarjetas, ni hacer transferencias, ni recibir su sueldo.

¿Quién pagó los gastos de Inzunza?

Entonces, ¿cómo viven?, ¿cómo paga Inzunza sus comidas en Country de Culiacán? ¿Cómo pagó la fiesta de graduación de su hijo la semana pasada? El traje que usó para la fiesta, sus zapatos y hasta las últimas colegiaturas de su preparatoria privada.

¿Tenían sus ahorros o se fueron a empeñar joyas?

Si las cuentas de Rocha Moya e Inzunza están efectivamente bloqueadas, entonces deben tener mucho efectivo. Al estilo de Zhenli Ye Gon, el “Chino de las Lomas”, que tenía millones de dólares y pesos de dudosa procedencia en su mansión. Otra opción es que hayan ido a vender o empeñar relojes o joyas, como las que les regalan a otras morenistas.

Siempre hay una parte nebulosa sobre el dinero que gastan los políticos y sus parientes. No sabemos cómo van a los mejores lugares de la Fórmula 1 y el Super Bowl. Cómo le hacen para comprarse departamentos, casas y mansiones. Para tener relojes de la más alta gama, autos y camionetas machuchonas.

Hijos de AMLO, señalados de tráfico de influencias

Ahí está el caso de los hijos de Andrés Manule López Obrador, señalados de tráfico de influencias, conflictos de interés y corrupción al amparo de su padre.

“No somos estos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno. No creemos en el nepotismo, creemos que es una lacra más”, llegó a decir Andy López Beltrán.

Andy López Beltrán, con su ostentoso estilo de vida y sus viajes de alto nivel, como el que hizo a Tokio. Bobby y su boda de ensueño. La Casa Gris de José Ramón, los 15 años de su hija en Culiacán y sus constantes compras en joyerías.