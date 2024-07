Los riesgos de la sobrerrepresentación en las Cámaras de México

Las elecciones 2024 ya terminaron, y tras una gran participación, los ganadores dicen que van por todo y ese todo es el control absoluto de las cámaras de diputados y senadores.

En teoría suena bien; sin embargo, esto es algo que le daría al partido mayoritario un poder inusitado, así lo dice Fernando Ojesto Manzur, un experto en derecho.

“Me parece que esto sí podría tener un riesgo no nada más para las minorías políticas sino también para los grupos en situación de vulnerabilidad (...) me parece que en cualquier democracia no es sano que existan mayorías calificadas de una sola fuerza política que puedan reformar la constitución”, dijo.

La sobrerrepresentación altera la esencia de la democracia

De acuerdo con Ojesto, estas mayorías se construyen de manera artificial, por ejemplo, en la pasada elección, la coalición Morena, PT, Partido Verde, obtuvieron el 54 por ciento de los votos, pero una fórmula de asignación de legisladores plurinominales le daría al oficialismo y aliados el 72 por ciento de los asientos en el Congreso.

El problema, dice este otro experto, no es nuevo, la llamada sobrerrepresentación altera la esencia de la democracia.

“Eso lo vimos durante muchas décadas cuando el PRI tuvo la hegemonía (...) está también el riesgo de que, a través de eso, comencemos a confundir la democracia con lo que diga una mayoría”

¿Cómo quedaron las Cámaras en México tras el 2 de junio?

Tras las elecciones 2024, la votación en el Senado y la Cámara de Diputados quedaron de la siguiente manera:

Senado

PAN: 15.8 y 17.9% de los votos, lo que representa entre 19 y 22 senadurías.

PRI: 10.7 y 12.% de los votos, por lo que tendrá entre 15 y 18 senadores.

PRD: 2.0 y 2.7% de los votos, por lo tanto obtendría entre 0 y 3 escaños.

PVEM: 8.6 y 9.6% de la votación, por ello tendrá entre 10 y 15 senadurías.

PT: 5.3 y 6.5% de los votos, por ello contará entre 9 y 13 escaños.

MC: 10.9 y 12.0%, por ello contará entre 4 y 8 senadores.

Morena: 41.9 y 44.0% de la votación, por ello tendrá entre 57 y 60 senadores.

Cámara de diputados