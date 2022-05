Joe y Jess Thwaite, una pareja de Gloucester, ganó 184 millones de libras esterlinas (equivalente a 4,555 millones de pesos) en el Euro millones la semana pasada. Pareja gana lotería en Gran Bretaña y revela que hará con el premio.

Hicieron público en una conferencia de prensa para compartir su sorpresa al descubrir que habían ganado la lotería y cómo planeaban gastar sus ganancias.

Él es ingeniero, ella trabajaba en peluquería

El Sr. Thwaite, de 49 años, ingeniero de ventas de comunicaciones, y la Sra. Thwaite, de 44, que dirige un salón de peluquería con su hermana, están casados desde hace 11 años y tienen dos hijos en edad escolar primaria.

Thwaite dijo que compra boletos de lotería regularmente y agregó: “Normalmente los compro cuando es una buena cantidad, así que cuando hay mucho dinero lo pongo. Uso la aplicación y reviso rápidamente un par de veces a la semana”. y me lo pongo. “Pero, en general, mi suerte es bastante terrible, para ser honesto contigo”.

Su esposa dijo: "Él trata de convencerme de que los compre pensando que tendré más suerte, pero en realidad es él”.

Buenas noticias, ha ganado un premio

A la mañana siguiente, el Sr. Thwaite se levantó como de costumbre a las 5:15 a. m. para sacar a los perros de la pareja, antes de revisar su teléfono y ver el correo electrónico de la Lotería Nacional que decía: “Buenas noticias, ha ganado un premio”.

Él dijo: “Lo busqué y vi que habíamos ganado. Vi cuánto y no sabía qué hacer. No podía volver a dormir, no quería despertar a Jess, así que simplemente permaneció allí por lo que pareció una eternidad. Pasé un tiempo buscando una propiedad sin límite de presupuesto, ¡lo cual fue una novedad!

Finalmente, sonó la alarma y, mientras la Sra. Thwaite luchaba por apagarla, Joe le dijo: “Tengo un secreto, tengo algo que contarte”.

Su reacción inicial cuando se le presentó la noticia fue de incredulidad, pensando que su esposo se había equivocado, que la aplicación de la Lotería Nacional estaba mal o que era una broma.

Llegó a la conclusión de que no valía la pena emocionarse demasiado, ya que probablemente no era cierto y se levantó para hacer un café y comenzar su rutina matutina normal.

Qué harán con lo ganado en el premio

Agregó que le preocupaba hacerlo público, pero agregó que quiere “disfrutar” el premio con sus amigos y familiares.

También dijo que no es materialista y que incluso tuvieron que comprar maletas porque la familia “nunca se va de vacaciones”, pero agregó que podría comprar un auto nuevo.

El Sr. Thwaite dijo: “Me encantaría ver Gloucester o el rugby de Inglaterra en vivo con los niños, pero en realidad solo hemos podido verlo por televisión. Me encantaría que todos subiéramos a un avión y nos fuéramos de vacaciones a algún lugar soleado”. .

“Será genial pasar más tiempo con mi hermano. Los dos trabajamos muy duro y rara vez nos vemos, será increíble ahora poder pasar tiempo juntos”.

La Sra. Thwaite dijo: “Nuestros dos hijos siempre han hablado de ir a Hawái, no tengo idea de por qué, pero ahora podemos hacer realidad ese sueño. Siempre han querido una caja de caballos para nuestros ponis en lugar del remolque deteriorado que usamos”. . Solo para ver sus caras cuando podamos hacer que estas cosas se hagan realidad, valdrá la pena cada centavo”.

Thwaite dijo: “La victoria nos da tiempo para soñar que no habíamos tenido antes. Tuvimos una semana para pensar en esto y ahora tenemos tiempo para compartir muchas experiencias y vivir aventuras con nuestra familia y amigos”. “

Estaba preparada para la victoria

Reveló que estaba más preparada para la victoria que muchos, gracias a su padre. Ella dijo: “Mi papá jugó a la Lotería Nacional toda su vida y siempre soñaba con ganar la lotería.

“Siempre nos preguntaba qué haríamos cuando ganáramos, cómo lo gastaríamos, a quién trataríamos. Era una conversación regular y siento que nos estaba preparando. Tal vez por eso parezco tan tranquilo”. , ya que he estado listo para ganar durante años”.

La pareja calificó la victoria como un gran alivio, ya que habían estado luchando como cualquier otra familia.

El récord lo ostentaba anteriormente un poseedor anónimo de boletos, que ganó 170 millones de libras esterlinas (equivalentes a unos 4,208 millones de pesos) en 2019.