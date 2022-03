“Lucas no viajó gratis": perrito se pierde en vuelo de Mérida a CDMX

Una historia de película vivió Lucas, un perrito que pasó once horas extraviado en un vuelo proveniente de Mérida, Yucatán, a la Ciudad de México (CDMX), sin que se supiera de su paradero.

Todo comenzó cuando el fin de semana pasado, su dueño Jorge, salió de la terminal aérea de Mérida rumbo a la Ciudad de México por avión, pero el viaje terminó mal; Lucas no llegó al aeropuerto capitalino, pero sí horas de angustia para su humano.

Jorge relata lo que vivió mientras no supo nada de su mascota:

“Yo estaba preocupado por su seguridad, por si le había pasado algo o si Lucas hubiera tenido un accidente y no me querían decir absolutamente nada, de hecho, una de las cosas que me dijeron es que no sabemos si lo descargaron o se quedó en algún lugar, esa información que te digan, no sabemos si lo descargamos y que habían extraviado al perro, es lo que a mí me preocupó", recuerda.

A decir de este hombre, personal de la aerolínea no supo cómo reaccionar ante este incidente, ya que las horas pasaron y nadie sabía nada sobre el paradero del perrito Lucas.

Lucas aparece en aeropuerto de Guadalajara

Representantes de la marca notificaron a Jorge que su perro se encontraba en el Aeropuerto de Guadalajara. Sí, por error del personal de carga, Lucas había sido enviado en otro vuelo con destino a Jalisco.

“Las personas encargadas de bajar al perrito no lo hicieron y lo dejaron en el avión y lo mandaron otra vez a Guadalajara; según la información que ellos me dieron es que había llegado a Guadalajara y ahí estaba, ahí se encontraba el perro y que iban a ver en qué vuelo iba a regresar”, recuerda el dueño del animal de compañía.

Luego de varias horas sin alimento y comida, Lucas volvió con su dueño; de acuerdo con Jorge, su fiel acompañante manifestó mucha sed y está en observación por un veterinario.

Sobre el tema, representantes del Aeropuerto de Mérida, informaron -a través de un comunicado- que se trató de un error humano y por tal razón buscan remediar el incidente, sin embargo, Jorge interpondrá una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues considera que en todo momento hubo indiferencia al tratarse del extravío de un animal .

“Yo pago el vuelo de Lucas, Lucas no viaja gratis, pagas un vuelo que cuesta exactamente que yo... para ustedes es una maleta más, pero para mí es mi familia”, dice consternado.

Lucas ya está en casa y con ello solo un mal recuerdo para Jorge.