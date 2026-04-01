¡Una bella postal! Así se ve el Nevado de Toluca desde los aires | VIDEO

El Nevado de Toluca vuelve a robar miradas con una impresionante vista captada desde el aire, donde su paisaje se aprecia en todo su esplendor. La imagen muestra la grandeza de este volcán emblemático, con sus tonos naturales y su imponente presencia, ofreciendo una postal que destaca la belleza única de uno de los destinos más icónicos de México.

Una postal para enmarcar; así luce el Nevado de Toluca

Desde los aires, el Nevado de Toluca se aprecia como una inmensa extensión completamente blanca, cubierto por un manto de nieve que parece envolver cada rincón del volcán.

La cima se distingue por su forma imponente, sus laderas, también cubiertas, descienden como si fueran olas congeladas, mientras que los caminos y formaciones rocosas quedan ocultos bajo el blanco absoluto, y en medio, una laguna.

Desde esa altura, el contraste es impactante: el brillo de la nieve resalta con la luz, haciendo que el volcán destaque en medio del paisaje.

🚁 En apoyo a @SS_Edomex, #GrupoRelámpagos mantiene vigilancia aérea en el volcán #Xinantécatl.

⚠️Recuerda: el acceso al #NevadoDeToluca sigue cerrado por tu seguridad.

🗻Las condiciones son riesgosas, evita la zona y atiende las indicaciones de las autoridades. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/7zXCr6v6kS — Grupo Relámpagos (@GrupoRelampagos) March 31, 2026

El Nevado regala una de las postales más impresionantes que pueden observarse desde el cielo en México. Detrás de esta postal impresionante se encuentra la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el Grupo Relámpagos que mantiene en vigilancia aérea en el volcán Xinantécatl.

Cierran el Nevado de Toluca

Las autoridades recuerdan que el acceso al Nevado de Toluca permanece cerrado por seguridad, ya que las condiciones actuales son riesgosas; por ello, se recomienda evitar la zona y atender en todo momento las indicaciones oficiales.

A través de un comunicado, las autoridades del Estado de México (Edomex) explicaron que el cierre del nevado de Toluca se debe a que el mal clima en la zona podría poner en riesgo a las y los visitantes.

⚠️ El acceso al Nevado de Toluca permanece cerrado.



La neblina, el frío, el viento y el congelamiento de senderos elevan el riesgo de accidentes. Atiende las indicaciones oficiales.#InformarEsPrevenir #ProtecciónCivilEdoméx pic.twitter.com/kFsvNbEiqa — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) March 31, 2026

Protección Civil aclaró la neblina, el frío, el viento y el congelamiento de senderos podrían elevar el riesgo de accidentes en el lugar. Se pide a los mexicanos atender las indicaciones oficiales. El nevado de Toluca se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso.