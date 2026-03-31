¡En plena Semana Santa! Por esta razón cerraron el acceso el nevado de Toluca; cuándo es la reapertura

Si tenías planeado salir a pasear en familia durante Semana Santa 2026, tenemos malas noticias para ti. Protección Civil del Estado de México confirmó que el acceso al nevado de Toluca se mantendrá cerrado por los próximos días, pero ¿por qué no hay paso?

¿Por qué el nevado de Toluca está cerrado?

A través de un comunicado, publicado en redes sociales, autoridades del Estado de México (Edomex) explicaron que el cierre del nevado de Toluca se debe a que el mal clima en la zona podría poner en riesgo a las y los visitantes.

Protección Civil aclaró la neblina, el frío, el viento y el congelamiento de senderos podrían elevar el riesgo de accidentes en el lugar. Se pide a los mexicanos atender las indicaciones oficiales.

¿En qué fecha reabrirán el nevado de Toluca?

¡Atención, mexicanos! El nevado de Toluca se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso, por lo que se desconoce la fecha exacta en el que el luhar reabrirá los accesos.

Se pide a los ciudadanos y turistas respetar estas reglas, además de mantenerse informados en las fuentes oficiales.

⚠️ El acceso al Nevado de Toluca permanece cerrado.



La neblina, el frío, el viento y el congelamiento de senderos elevan el riesgo de accidentes. Atiende las indicaciones oficiales.#InformarEsPrevenir #ProtecciónCivilEdoméx pic.twitter.com/kFsvNbEiqa — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) March 31, 2026

Cierran el Pico del Águila y la Cruz del Marqués por aguanieve

¡No solo fue el nevado de Toluca! La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México anunciaron el cierre temporal del acceso al Pico del Águila y la Cruz del Marqués debido al aguanieve registrada en la zona.

Autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar la zona.

Aunque todavía NO hay una fecha de apertura, se espera que la Comisión de Recursos Naturales dé más información al respecto durante las próximas horas de este martes 31 de marzo 2026.

⚠️ Aviso importante ⚠️



Se informa el cierre temporal del acceso al Pico del Águila y la Cruz del Marqués, en coordinación con las comunidades de San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco.



Se recomienda evitar la zona. La reapertura se informará por canales oficiales. pic.twitter.com/K0HMgc7kh1 — Corenadr (@corenadr) March 31, 2026

Activan Alerta Amarilla por lluvias en la CDMX; alcaldías afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por lluvias en 10 alcaldía de la CDMX para la tarde de este martes 31 de marzo 2026; te compartimos la lista de zonas afectadas:



Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Xochimilco

Autoridades comparten algunos consejos para protegerse de las fuertes lluvias en CDMX HOY: Retirar la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, no cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua. En caso de salir de casa, se recomienda llevar un paraguas o impermeable.