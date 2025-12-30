VIDEOS: Así luce la zona cero del descarrilamiento del Tren Interoceánico

El descarrilamiento del Tren Interoceánico que ha dejado un saldo fatal de 13 muertos ocurrió en una zona de difícil acceso en el estado de Oaxaca.

Hasta el lugar llegó el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) no sin antes tener que sortear durante siete kilómetros entre la sierra por un sinuoso camino. El siniestro ocurrió en una curva cerrada en la comunidad de Chivela, municipio de Asunción Ixtaltepec.

#Exclusiva | Así es la zona cero donde ocurrió el accidente del Tren Interoceánico



Fuerza Informativa Azteca se internó en el lugar, al que, para llegar, se recorren 7 kilómetros entre la sierra. El siniestro ocurrió en una estrecha curva de las vías del tren, en la comunidad de…

Zona cero en Chivela: el difícil acceso al lugar donde los vagones cayeron al barranco

Tras cruzar un camino lleno de maleza y usar un machete para quitarla, el equipo de FIA llegó a la zona del desastre. Fierros viejos y al menos un vagón al fondo de la barranca es la imagen que ofrece el lugar después de la tragedia.

Otro vagón del Tren Interoceánico luce volcado de un costado en la pendiente. La zona del accidente luce acordonada por un listón amarillo.

“Trato inhumano”: sobreviviente denuncia negligencia médica en el IMSS-Bienestar

Nahomi Katherine Ríos Vásquez es una de las lesionadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, quien fue trasladada a un hospital del IMSS-Bienestar en juchitán, Oaxaca.

Sin embargo, en su cuenta de Facebook denunció que le dieron un trato inhumano, ya que le tomaron una radiografía, pero el personal se negó a mostrarla y ni siquiera le dieron diagnóstico de sus lesiones.

Añadió que la dieron de alta sin poder caminar ni brindarle documento alguno que mostrara su atención médica.

En un mensaje en redes sociales, el IMSS-Bienestar reconoció que personal del instituto acudió al domicilio de Nahomi para darle una segunda valoración médica. La lesionada afirmó que ya recibió atención médica y consideró que la mala atención pudo pasar por la sobrecarga de trabajo del personal de salud.

#EXCLUSIVA I FIA capta restos de los vagones del Tren Interoceánico



Así quedaron los vagones del tren que descarrilaron, algunos llegaron al fondo de la zona, mientras que otros permanecen incrustados en las barrancas.



pic.twitter.com/S2r5iPmSt2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2025

FGR inicia peritaje multidisciplinario: expertos investigan las causas del descarrilamiento

La Fiscalía General de la República informó que ya realizaron las necropsias a las 13 personas fallecidas como resultado del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En los trabajos de investigación estuvieron involucrados peritos de la Agencia de Investigación Criminal con especialidades en fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, así como tránsito terrestre.

