“No le hemos robado a nadie”: Agricultores de Chihuahua alzan la voz ante nueva Ley de Aguas que los criminaliza

Los agricultores del municipio de Meoqui, Chihuahua, expresan preocupación ante la reciente aprobación de la Ley de Aguas Nacionales q ue pone en duda sus derechos sobre este recurso vital. Armando Jaques García, productor de melón y sandía, asegura que sus tierras han sido heredadas por generaciones y trabajadas con esfuerzo, no con actos ilícitos.

“Propietario de este lote, heredado por mi padre, a mi padre, mi abuelo, ellos lo hicieron (...) Lo hemos hecho con el esfuerzo del trabajo, no le hemos robado a nadie, ni me dedico yo a narcotraficante”, explica Armando a las cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA). Para él y sus compañeros, la nueva ley crea incertidumbre y podría despojarlos del acceso al agua necesaria para sus cultivos y animales.

Agricultores temen ser calificados como “delincuentes hídricos”

José Domingo Márquez González, presidente de Agricultores Unidos Rivera del Río Conchos en Camargo, rechaza que los productores sean catalogados como delincuentes hídricos por la ley: “Delincuentes hídricos nos van a nombrar ya de aquí en adelante”, menciona con ironía. Su voz representa a muchos campesinos que temen que esta legislación les quite derechos legítimos.

Mario Meléndez Muñoz, productor en la región de Camargo, subraya que esta ley no solo perjudica a los agricultores, sino también a las familias que dependen de esa actividad: “Una hectárea de nogales da trabajo a 4 o 5 gentes durante un mes, dos o más”.

Impacto social y económico en el sector agrícola

Los campesinos, como José Luis, originario de la Sierra de Guachochi, forman parte de la mano de obra que se verá afectada debido a la aprobación de esta ley. Cada uno de los campesinos recolecta entre 50 a 60 kilogramos de nuez al día, que es pagado a 300 pesos.

Ante esta situación, los productores mantienen su postura firme a pesar de la aprobación de la ley. José Domingo asegura que seguirán luchando para defender sus derechos: “Estamos dispuestos a darle hasta donde tope. Somos gente entrona, hemos dado buenos resultados en la historia.”

Esperan diálogo para aclarar incertidumbre

Aunque buscan evitar confrontaciones, Mario Meléndez advierte que están preparados: “No queremos confrontaciones con el gobierno central, pero si las buscan, las van a tener también”. Por ahora, los agricultores esperan que las mesas de diálogo avancen y les otorguen certidumbre sobre sus derechos al agua.