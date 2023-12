Renuncia Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León

El presidente del Congreso del Estado, Mauro Guerra anunció que Luis Enrique Orozco renunció a su cargo como gobernador interino de Nuevo León, para dejar que Samuel García regrese a su puesto como titular del Poder Ejecutivo.

En una reunión de último minuto, llegaron al Congreso Arturo Salinas, Presidente del Poder Judicial del Estado y Luis Enrique Orozco, quienes sin dar mas detalles que decir que fueron invitados por Mauro Guerra y entraron al recinto.

“Luis Enrique Orozco ha decidido hacerse a un lado para darle paso a Samuel García y así garantizar la gobernabilidad de Nuevo León”, informo Mauro Guerra, en su mensaje.

¿Qué pasa con la gubernatura en Nuevo León?

El pasado fin de semana, Nuevo León vivió horas de incertidumbre política, por la gubernatura y el interinato, luego de que el viernes la Suprema Corte validó la elección de Luis Orozco como interino, situación que rechazaba Samuel García, lo que detonó su regreso inmediato al gobierno estatal.

García Sepúlveda informó, el fin de semana que decidió no participar en la contienda electoral para Presidencia de la República en 2024 y con esta decisión reasume como gobernador de Nuevo León.

“Siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, señala en el acuerdo difundido.

En el texto se indica que “el presente Acuerdo entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico oficial del Estado. Comuníquese al Congreso del Estado, para los efectos legales conducentes”.

Previo a este documento, el Congreso de Nuevo León habría informado que la licencia del gobernador seguía vigente.

En un comunicado, Mauro Guerra Villarreal, presidente de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León, informaba que García está rechazando su licencia aprobada bajo falsos argumentos, pues no existe ningún impedimento para que abandone temporalmente sus funciones y sean asumidas por Luis Enrique Orozco Suárez.

“Si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral; reitero no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, esta sigue vigente”, indicó.

La suspensión que había otorgado el Tribunal Superior de Justicia, para dejar sin efectos la licencia de García Sepúlveda, quedó sin efecto toda vez que asumió al cargo el ex vicefiscal del Ministerio Público.