Madelaine de 2 años, sufría violencia extrema y hoy está muerta en Durango

Un grupo de vecinos se reunió ayer afuera de la casa en donde vivía la pequeña de 2 años y nueve meses, Madelaine Martínez, quien murió el pasado 31 de marzo en el Hospital Materno Infantil, en Durango, de acuerdo con testigos por la “violencia extrema” que sufría por parte de su padrastro.

Según los testimonios de la familia materna de la pequeña, Madelaine fue víctima de brutales golpizas que presuntamente le propinaba su padrastro y la mamá de éste.

Aunque el presunto responsable de nombre Osvaldo “N” y la mamá de la niña están detenidos desde ese día, familiares y vecinos intentaron “linchar” a la hermana del acusado, a quien señalaron de estar implicada en la muerte de la pequeña, al encubrir los hechos.

Madeline sufría violencia extrema desde hace dos meses

De acuerdo testimonios de la familia materna de Madelaine, la niña era víctima de violencia y el caso debe investigarse como feminicidio por parte de su padrastro.

Aseguran que Madelaine Martínez sufría violencia extrema desde hace dos meses, había cambiado su forma de ser, estaba desnutrida, tenía pensamientos violentos y mostraba tener miedo.

La pequeña vivió sus últimos días maltratada, de acuerdo con su tío quien detalló cómo se fue deteriorando el estado de salud de la pequeña desde hace dos meses, cuando su madre se fue a vivir con Osvaldo, su novio.

Dijo que aunque quisieron intervenir y apoyar a la pequeña buscando ayuda en el DIF Estatal, la madre de la niña negaba todo y no permitió que el caso fuera denunciado.

Sin embargo, el tío relata que un día pudieron ver a la pequeña y al notar sus cambios la llevaron al DIF y denunciaron pero desafortunadamente no les creyeron y desacreditaron la denuncia y hoy Madelaine está muerta y hay luto en su familia.

El adiós para Maddie

En un pequeño ataúd blanco quedaron los sueños, las risas y las alegrías de la pequeña Maddie, apenas tenía 2 años, cuando su vida fue arrebatada.

A palabras de su familia, este trágico suceso, de perder a la pequeña sonriente, que corría alegre en el patio de la casa, fue provocado por maltrato infantil.

Samuel Martínez, tío de Madelaine recordó: “Ella tenía marcas aquí, así como si la hubieran puesto sobre el piso y yo la observe en ese momento me dolió mi corazón, pero no quise llorar porque dije, algo aquí está raro, algo aquí está extraño y cuando yo la vi, no quise llorar en ese momento, le hable a mi hermano Gamaliel, y le dije vente de volada y pide a la niña, porque la maltrataron”.

En otro momento, la pequeña Maddie le dijo a su tío que matara a su prima: “Le dije qué mija, qué chiquita, por que la voy a matar, mi reina.Y dijo sí, pégale como a mi me pegan en la cabeza, entonces yo le dije, quien te pega en la cabeza mi corazón, y me dijo: Maddie, no llora, Maddie no debe de llorar porque ella es dura, ella es fuerte y Maddie no llora, nadie, no debe de llorar”, recordó.

¿De qué murió Madelaine en Durango?

La niña murió el 31 de marzo del 2024, en el Hospital Materno Infantil, luego haberle detectado un traumatismo severo de cráneo, además de diversos golpes contusos en varias partes del cuerpo, lesiones que terminaron por quitarle la vida.

Su abuela, con el dolor de su corazón, aun conserva algunas pertenencias de Madelaine, para no dejar atrás su recuerdo y esperando que se haga justicia.

Teresa Olivas, abuela materna de Madelaine relató que acudieron, junto con algunos vecinos, a la casa en donde vivía.

“Ahorita que fuimos ahí a esa casa, esto fue lo que rescaté de mi niña, estos juguetitos son los que ella jugaba, y esta es mi niña. Miren que hermosa esta mi niña, ella, era una niña alegre, toda la gente la conocía, era una niña muy sonriente, aquí se le dio pura felicidad, se le dio amor y a donde se la llevaron era un infierno, era todo un infierno lo que la niña pasó", aseguró la abuelita destrozada.

Maddie, como le decía su familia con cariño y amor, fue despedida por todos los que alguna vez la escucharon reír en el patio de su casa y vieron jugar con sus pequeñas mascotas, quedando ahora solo la sed de justicia por su pérdida.

Detienen a la mamá y padrastro de Madelaine

Sobre la muerte de la pequeña, la Fiscalía General del Estado de Durango informó que la madrugada del 30 de marzo de 2024, la dependencia tomó conocimiento del reporte de ingreso al hospital materno infantil de la ciudad de Durango de la niña que fue trasladada en una ambulancia a hospital.

“La menor presentaba traumatismo craneoencefálico por supuesta caída de la cama, ingresando a terapia intensiva, al hacer la revisión de la menor se detectó que presentaba lesiones que no eran coincidentes con una caída de esa naturaleza, perdiendo la vida el día 31 de marzo de 2024 determinándose como causa de la muerte traumatismo craneoencefálico”, detalló la Fiscalía.

Desde que se recibió el reporte del ingreso de la niña, se reportó que el Ministerio Público inició la investigación sobre todo porque no coincidía la versión de la madre con las lesiones presentadas y una vez que se contó con los datos de prueba necesarios para solicitar la orden de aprehensión se judicializó la carpeta de investigación.

El 3 de abril de 2024, el Juez de Control y Enjuiciamiento del primer Distrito Judicial, obsequió la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue ejecutada, ingresando al Centro de Reinserción Social a Osvaldo Alejandro “N” y Sarahí “N”, como presuntos responsables de la muerte de la niña de iniciales M. M. O., quienes se encuentran a disposición de la autoridad judicial, misma que determinará su situación legal en próximas horas.

En febrero de este año, la abuela materna presentó una denuncia por posible violencia familiar en agravio de la niña, carpeta que fue integrada, donde se realizaron los estudios médicos correspondientes, sin que presentara lesiones en su superficie corporal que hicieran evidente violencia familiar o abuso sexual en su perjuicio.

Asimismo, se realizaron exámenes toxicológicos y estudio socioeconómico por trabajo social con resultados negativos.