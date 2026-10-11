Así quedó un auto tras choque en Xochimilco con dos personas lesionadas | Mientras Dormía

Un accidente en la alcaldía Xochimilco dejó dos personas con golpes leves, mientras que en las primeras horas de este domingo 11 de octubre de 2026 comenzaron a avanzar las primeras peregrinaciones rumbo a la Basílica de Guadalupe, a casi dos meses de la celebración de la Virgen de Guadalupe, mientras usted dormía.

Accidente automovilístico deja afectaciones viales en Xochimilco

El percance ocurrió sobre avenida Tenochtitlán, en la colonia Santa Cruz Acalpixca, en Xochimilco.

Dos ocupantes del vehículo resultaron con golpes leves. Aunque no trascendieron detalles sobre las causas del accidente, los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados y retirar la unidad de la vía.

La maniobra para retirar el auto llevó varios minutos a los cuerpos de auxilio. Por esa razón, las autoridades cerraron la circulación en un tramo muy cercano al Deportivo San Gregorio Atlapulco, lo que generó afectaciones para los conductores que transitaban por la zona durante la madrugada.

Avance de feligreses a la Basílica de Guadalupe rumbo al 12 de diciembre

De cara al cierre del año, cada vez son más las peregrinaciones que se observan en las vialidades de la Ciudad de México con destino a la Basílica de Guadalupe. Aunque la celebración de la Virgen de Guadalupe se realizará en diciembre, varios grupos de fieles decidieron adelantar su recorrido.

Esta madrugada, feligreses provenientes de distintas zonas de Michoacán caminaron por el Eje 3 Norte hasta la Calzada de Guadalupe. Los peregrinos avanzaron entre cantos y porras, en una jornada marcada por el fervor religioso y el compromiso de fe de los participantes.

El recorrido forma parte de los preparativos previos al 12 de diciembre, fecha en la que millones de personas suelen acudir a la Basílica de Guadalupe para rendir homenaje a la Virgen Morena. Las primeras caravanas anticipan la llegada de más grupos en las próximas semanas.