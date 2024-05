¿Dónde denunciar maltrato animal de tu vecino en Edomex? Esto puedes hacer

El maltrato animal es algo que ante la ley está penado y es castigado. Lamentablemente son muchos los casos que se han dado a conocer en varios estados del país, donde se ha conocido que mascotas, como perros y gatos, pero también otro tipo de especies, son lastimadas o se encuentran en malas condiciones en las instalaciones donde viven.

En el Estado de México, por ejemplo, se dio a conocer este miércoles 8 de mayo que dentro de una casa ubicada en el municipio de Naucalpan presuntamente se sacrificaban animales, ya que varios aparecieron muertos, como parte de actos de santería. En el lugar fueron encontradas bolsas con los restos de perros y gatos.

Vecinos de la colonia Hacienda de Echegaray denunciaron actos de maltrato animal dentro de un predio en Paseo de Echegaray 207, por lo que pidieron ayuda a las autoridades para investigar el posible sacrificio de especies.

Luego de lo sucedido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una investigación por el posible delito de maltrato animal, luego de recibir una denuncia por el presunto uso de animales para posibles rituales.

Personal de la dependencia se constituyó en el lugar de los hechos en la colonia Hacienda de Echegaray, y continúa con los trabajos de investigación para el esclarecimiento de estos hechos, en tanto, los restos localizados serán analizados para determinar su origen.

#Investigación. La #FiscalíaEdoMéx inició una investigación por el posible delito de #MaltratoAnimal, luego de recibir una denuncia por el presunto uso de animales para posibles rituales. (1/2) pic.twitter.com/9Zh50CKBaP — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 8, 2024

¿Qué es y cómo se castiga el maltrato animal en el Edomex?

El maltrato animal podría entenderse como cualquier acto que violente o dañe a una especie en cualquier aspecto, ya sea que las condiciones con las que se le tiene en una casa no son idóneas o que incluso, se le dañe físicamente.

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define el delito de maltrato animal como aquella “conducta de quien por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, a un animal de los que habitualmente están domesticados, a un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano o a cualquier animal que no viva en estado salvaje, causándoles lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndolos a explotación sexual”.

El Artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México estipula que comete maltrato animal, la persona que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y podría recibir una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 150 a 300 días multa.

Pero esta pena también se aplicará a quien abandone a cualquier animal de tal manera que quede expuesto a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o de las personas. Incluso quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, se le impondrá una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 50 a 140 días multa.

La pena contenida en dicho artículo se incrementará hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea fotografiado, videograbado y/o difundido y en cualquiera de los casos, el animal será asegurado.

Maltrato animal en Edomex, ¿cómo denunciarlo?

En el Estado de México, la manera para denunciar el maltrato animal es contactando a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (PROPAEM), donde, por ejemplo, puedes reportar casos donde haya animales mal alimentados, deshidratados, con lesiones, viviendo en espacios no adecuados y golpeados.

Para hacer una denuncia por maltrato animal puedes marcar al (722) 21 35456 extensión 1 y (722) 2120738 extensión 1, así como a través del sitio web

https://tramitesyservicios.edomex.gob.mx/dencma