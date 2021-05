Mamá de Brandon Giovanni presentó una denuncia ante Contraloría CDMX

Ciudad de México.- Marisol Tapia, mamá de Brandon Giovanni, el menor de12 años, que falleció en la tragedia del metro presentó una denuncia ante la Contraloría de la Ciudad de México; busca que se sancione a funcionarios y exfuncionarios públicos relacionados con la Línea 12.

Llegó acompañado de su asesor legal a las las instalaciones de la dependencia ubicadas en la avenida Arcos de Belén número 2, de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para presentar el escrito con el que pide se pide la suspensión de la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, para no entorpecer las investigaciones.

Piden se realicen las investigaciones correspondientes

Además de la titular del Sistema, también piden se investigue a funcionarios y exfuncionarios del gobierno capitalino que pudieran tener responsabilidad en la accidente.

Señalan que en los hechos hubo un dolo eventual, ya que no se tomaron las medidas adecuadas, teniendo conocimiento del estado de la estructura pero no fue atendido a su debido tiempo, acusaron que no se les ha permitido tener acceso a la carpeta de investigación para conocer los dictámenes y la cadena de custodia de los indicios recabados por los peritos en el lugar de los hechos.

La mamá de Brandon, hizo referencia a la dilación de la Fiscalía en identificar a su hijo fallecido.