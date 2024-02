¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del miércoles 28 de febrero de 2024

Esta es la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA) para este miércoles 28 de febrero de 2024, la cual se llevó a cabo desde Chiapas.

¿De qué trató la mañanera de este miércoles 28 de febrero de 2024?

Jorge Nuño, titular de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer los avances en infraestructura carretera en el primer bimestre del 2024.

AMLO comparte fotografía de Joseph Goebbels

Durante su conferencia mañanera, el presidente compartió una fotografía que le tomaron a Joseph Goebbels, jefe de propaganda política nazi.

AMLO habla sobre posibilidad de que EU imponga aranceles

El presidente López Obrador se refirió a la posibilidad de que el gobierno estadounidense imponga aranceles a las importaciones de acero mexicano: “Estamos notando que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como lobby en Estados Unidos”.

Visas canadienses para mexicanos

El presidente se lanzó contra el gobierno de Canadá, que estuvo a punto de imponer visas a mexicanos: “Ya estaban a punto de aplicar medidas unilaterales ahora que son las elecciones en México. Ahora con el acero. Qué casualidad. Que vean las encuestas”.

AMLO acusa campaña contra su gobierno

El presidente López Obrador se dijo víctima de una campaña contra su gobierno que según él ha tenido la ayuda de Estados Unidos y Canadá. Por ello hasta condicionó su participación en la Cumbre de Líderes de América del Norte: "Se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico, del poder político a nuestro país porque eso es inmoral. Si no hay un trato respetuoso, no participo y ya me faltan siete meses y no me gusta viajar mucho".