¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 14 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este jueves 14 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue en vivo la conferencia matutina:

AMLO señala que irá a la toma de protesta de Delfina Gómez

El presidente señaló que este jueves 14 de septiembre iría a la toma de protesta de la maestra Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México.

Por otro lado, invitó a todos los mexicanos al Zócalo Capitalino para el festejo de la Independencia con el Grito.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó que a las siete de la noche de este viernes arrancará el festejo por el 213 aniversario del inicio de la Independencia de México https://t.co/FOXCHD5rAU pic.twitter.com/RZEaC6TcQo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 14, 2023

AMLO habla sobre proyecto hídrico de Monterrey

"Yo no podría iniciar una obra así, no se descarta, pero sí son proyectos para el futuro por la importancia que tiene porque genera economía y empleos", expresó López Obrador.

AMLO rechaza iniciativa de Morena de pedir demolición de casa de Xóchitl Gálvez

El presidente López Obrador rechazó que Morena de la Ciudad de México llamara a tirar la casa de Xóchitl Gálvez en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue alcaldesa.

“No debe haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso”, expresó AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ le corrigió la plana a Morena-Ciudad de México y pidió dejar su campaña para demoler la casa de @XochitlGalvez https://t.co/cgNH4dV7Vl pic.twitter.com/TKFHfZ1cUe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 14, 2023

AMLO habla sobre deuda interna y rechaza endeudamiento

AMLO rechazó que haya endeudamiento tras la presentación del presupuesto para 2024: "No hay tal endeudamiento. Año con año, cuando se presenta el PEF, se considera un porcentaje para contratación de deuda a partir de lo que piensa va a ingresar por recaudación y de las obras que se tienen que construir. Entonces, puede ser que haya un déficit, un faltante entre lo que ingresa y lo que se requiere para hacer las obras públicas".

#EnLaMañanera | Después de que para el último año el gobierno federal planteó pedir un billón 950,120 millones de pesos de deuda interna, que representa un incremento anual de 61%, el presidente @lopezobrador_ se refirió al temahttps://t.co/FOXCHD5rAU pic.twitter.com/e5PEfVkfqO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 14, 2023

Casas a cargo de Presidencia a las Fuerzas Armadas

El presidente López Obrador repartió las casas de descanso que estaban a cargo de Presidencia a las Fuerzas Armadas: “La de Cozumel le va a quedar a la Defensa porque se va a utilizar para formación de buzos, tienen ellos ya otros sitios, pero se va a dejar con ese propósito. La Marina tiene ya la casa presidencial de Acapulco.Hay otras, hay una casa en las Lomas, en una esquina que fue para cuando Fox Presidente, esa también se va”.

AMLO adelanta detalles del sexto y último informe de gobierno

El presidente dijo que le gustaría rendir su sexto y último informe de gobierno en un pueblo, pues "él viene desde abajo". En ese sentido, también refirió que hay un joven que le está haciendo un retrato oficial: "Me están haciendo mi retrato porque aquí están los retratos de los presidentes. Están en el escritorio, con la silla, algún libro y yo escogí de fondo el Zócalo".