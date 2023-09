“Nosotros padecimos eso": AMLO rechaza iniciativa de Morena CDMX para demoler la casa de Xóchitl Gálvez

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este fue cuestionado sobre la iniciativa de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la Ciudad de México (CDMX) sobre demoler la casa de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Ante esto, el mandatario rechazó el pedido del partido guinda en la capital: “Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destituir la casa de quien es representante de un movimiento (Xóchitl Gálvez). No, no, no, ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada, y vernos como adversarios, a vencer, no como enemigos”.

De igual manera dijo: “No debe haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ le corrigió la plana a Morena-Ciudad de México y pidió dejar su campaña para demoler la casa de @XochitlGalvez

Morena en CDMX pide demoler la casa de Xóchitl Gálvez

Fue el pasado 12 de septiembre cuando Morena de la CDMX exigió la clausura, resguardo y demolición de la casa de Xóchitl Gálvez al argumentar que se trata de una “construcción ilegal”. A través de un comunicado, el partido guinda dijo que el lugar ubicado en Sierra Santa Rosa número 62 en la colonia Reforma Social no tiene permiso de uso y ocupación.

Boletín 📰| Exige @MorenaCiudadMex clausura, resguardo y demolición de construcción ilegal en donde habita @XochitlGalvez. Así como la correspondiente investigación por el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que esto le generó beneficios,…

Morena de la capital también pidió investigar el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del completo, pues supuestamente en 2017 Xóchitl Gálvez, siendo delegada en Miguel Hidalgo, entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción, dándole beneficios, ya que su casa, “la casa del Moche”, la adquirió a precio preferencial.

Después de que se hiciera pública la iniciativa del partido guinda, la candidata presidencial de la oposición conformada por el PRI, PAN y PRD reaccionó a esto: “Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa! ¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?”, comentó a través de su cuenta de Twitter.

Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa!



¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?

La panista recibió apoyo de otros miembros del Frente Amplio por México, como fue el caso de Marko Cortés, líder nacional del PAN, así como la ciudadanía en general, pues algunos sentenciaron lo pedido por Morena, afirmaron que se trataba de un “abuso”.