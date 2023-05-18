¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 18 de mayo

La mañanera de AMLO de este jueves 18 de mayo de 2023 presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA), este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO confirma rescate de 49 migrantes desaparecidos en San Luis Potosí

En la mañanera de AMLO se dio a conocer que de los migrantes secuestrados en San Luis Potosí desde el pasado 16 de mayo fueron localizados 49. Los migrantes declararon que llegaron a una gasolinera de la región, donde fueron abordados por integrantes de la delincuencia organizada.

AMLO afirma que los ataques a su gobierno se han intensificado últimamente

El presidente AMLO aseveró que últimamente se han intensificado los ataques contra su gobierno.

AMLO coincide con Ana Gabriela Guevara sobre apoyo en equipo de nado sincronizado

“No acudieron a nosotros, nosotros apoyamos al deporte y si las apoyo el yerno de Carlos Slim, qué bueno. Han hecho un escándalo, y vamos a seguir informando como nunca se ha apoyado a los deportistas. Todo lo magnifican, sensacionalismo y amarillismo", dijo AMLO.

AMLO respalda a Luis Cresencio Sandoval ante compra de lujoso departamento

AMLO respaldó al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, ante la compra de un lujoso departamento ubicado en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan.

“Le tenemos toda la confianza al general y está en la mira porque actúa con rectitud”, dijo AMLO.

Por su parte, el general Luis Cresencio Sandoval afirmó que el departamento lo adquirió por poco más de 9 millones con un préstamo en el Banco del Ejército.

AMLO se lanza contra el Poder Judicial y critica decisión de liberación del Güero" Palma

"Se molestan porque queremos que se elijan a magistrados, a ministros, cómo no vamos a querer si el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco. Ayer un juez dio la orden de que en tres horas se liberara al Güero Palma, entonces nosotros hablamos y se le inició una investigación contra otros delitos, ¿eso es correcto?", afirmó.

#EnLaMañanera | Este miércoles, una jueza de Iguala, Guerrero, dio auto de #libertad por vencer acusación de homicidio calificado a Héctor Palma Salazar, alias #ELGüeroPalma pic.twitter.com/VuH8ADdwdn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 18, 2023

Luis Cresencio Sandoval niega viajes al extranjero

Al ser cuestionado sobre los supuestos viajes millonarios al extranjero junto a su familia, Luis Cresencio Sandoval negó que fueran de vacaciones, además de que no ha ido a Europa, pues solo conoce Francia.