AMLO confirma rescate de 49 migrantes secuestrados en San Luis Potosí

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó el rescate de 49 de 50 migrantes secuestrados en Matehuala, San Luis Potosí, desde el pasado 16 de mayo de 2023.

"Los migrantes que estaban desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí, ya se logró recuperarlos, rescatarlos", dijo AMLO.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que en primera instancia se localizaron a 9 migrantes en Dr. Arroyo; posteriormente, en Matehuala, San Luis Potosí, se localizaron a otros seis. En El Tajo, Nuevo León, se localizó a otro más y finalmente, este 18 de mayo se localizaron a 33.

El general detalló que los migrantes se encontraron caminando por el área y por casas en la zona. Asimismo, dijo que entre las personas rescatadas se encuentran 23 hombres, 15 mujeres, seis niños y cinco niñas de distintos países como Venezuela, Cuba y Brasil. El general señaló que fueron interceptados en Nuevo León y se desplegaron 650 elementos de la Guardia Nacional para lograr el rescate.

#EnLaMañanera | Reporta #Sedena rescate de migrantes de privados ilegalmente de su libertad pic.twitter.com/BlNrtLwbR2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 18, 2023

No hay detenidos por caso de secuestro de migrantes en San Luis Potosí

Luis Cresencio Sandoval destacó que aún no hay detenidos por el caso del secuestro de los 50 migrantes, además de que faltan choferes y al menos dos migrantes más.

Cabe recordar que durante la madrugada de este jueves 18 de mayo, fueron localizados 33 migrantes. El secretario de Sedena afirmó que los migrantes declararon que salieron desde Chiapas y que al hacer una parada para cargar gasolina, fueron interceptados por integrantes del crimen organizado.

No obstante, de acuerdo con los testimonios, los migrantes dijeron que no habían sido secuestradas en San Luis Potosí, como se había anticipado, sino que fueron privadas de su libertad en Los Medina, un poblado del municipio de Doctor Arroyo, en Nuevo León.

Por el momento, los migrantes fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en San Luis Potosí.