¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 7 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este jueves 7 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue en vivo la conferencia matutina:

AMLO reconoce triunfo de Sheinbaum y habla sobre Marcelo Ebrard

El presidente fue cuestionado sobre cómo se llevará a cabo la ceremonia de entrega de bastón y cuál era su opinión sobre el proceso interno de Morena después de que las encuestas favorecieron a Claudia Sheinbaum y resultó electa como la coordinadora de la Defensa de la 4T.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió en la mañanera difundir encuestas para definir “pasaporte” a candidatura presidencial que da triunfo a @Claudiashein y respaldó a la exjefa de gobierno de Ciudad de México. pic.twitter.com/ERfQ67h2uY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 7, 2023

"Fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito", destacó. Posteriormente, presentó los resultados de las encuestas en su conferencia mañanera.

Asimismo, explicó cómo fueron las encuestas aplicadas por el partido, pues cada aplicador acudía acompañado de un representante de algunas de las corcholatas. Sobre Marcelo Ebrard, dijo que era libre de tomar la decisión que quisiera; sin embargo, lo llamó a la unión.

AMLO habla sobre la posibilidad que tiene Marcelo Ebrard de ser candidato independiente

El presidente López Obrador reconoció que si Marcelo Ebrard se lanza como candidato independiente, se mantendrán preferencias electorales para Morena y se restarán para ara coalición conformada por PRI-PAN-PRD.

“¿En dónde tiene más jale Marcelo? En las clases medias. En una de esas, la candidata de Claudio se queda en tercer lugar o cuarto”.

AMLO habla sobre las boyas en el Río Bravo

AMLO celebró la decisión de quitar las boyas del Río Bravo, destacó que tenía mucho que agradecer sobre la decisión de las autoridades y del juez que ordenó que se quiten antes del 15 de septiembre.

López Obrador habla sobre los puestos políticos de mujeres

El mandatario refirió que en las próximas elecciones por la presidencia se va a votar por un proyecto, siendo uno el de Claudia Sheinbaum o el de Xóchitl Gálvez.

"Las mujeres se han ido abriendo paso, no ha sido concesión gratuita. Ellas mismas han ido avanzando en todos los terrenos de la vida pública", destacó.

Al finalizar, AMLO destacó tres posibles locaciones para la ceremonia: el Monumento a la Revolución, el Hemiciclo a Juárez y el Zócalo Capitalino.