¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 23 de junio

Fuerza Informativa Azteca te ofrece la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este viernes 23 de junio, la cual se llevó a cabo en Chiapas. Esta fue la primera conferencia matutina de María Luisa Alcalde como secretaria de Gobernación.

Luis Cresencio Sandoval habla de la seguridad en Chiapas

El general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio el reporte de seguridad de Chiapas y destacó que los delitos de alto impacto tienen una tendencia a la baja.

AMLO habla acerca de decisión de SCJN de declarar inconstitucional Plan B

"Lo de ayer fue corregirle la plana a otro poder", sobre decisión de SCJN de declarar inconstitucional el Plan B. Asimismo, aseveró que ya sabía que iban a anular la ley electora, porque "estos ministros violan la constitución, en especial, violan el artículo 127 de la constitución".

Aunado a ello, AMLO reiteró que enviaría una reforma a la Carta Magna y espera que para ese entonces en el Poder Legislativo haya una mayoría calificada.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que su gobierno es respetuoso y acatará la sepultura de la segunda parte del #PlanB en materia electoral pic.twitter.com/jL3cnsXo6X — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 23, 2023

Luisa María Alcalde toma la palabra como secretaria de Gobernación

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se refirió a los ataques que ha recibido por ser mujer y ocupar esa importante dependencia federal: "Aunque parezca increíble, pero a veces ayudan este tipo de comentarios abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todo un pensamiento conservador (...)".

#EnLaMañanera | La Secretaria de Gobernación, @LuisaAlcalde se refirió a los ataques que ha recibido por ser mujer y ocupar esa importante dependencia federal pic.twitter.com/L4cBkZjs0W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 23, 2023

AMLO niega que vaya a intervenir en las elecciones 2024

Rumbo a las elecciones 2024, donde además de la presidencia se elegirán 8 gubernaturas, así como la jefatura de Gobierno de la CDMX, el presidente reiteró que no va a intervenir en las elecciones de Chiapas, pues ya se terminaron las prácticas antidemocráticas como el tapado, el dedazo, el acarreo.

