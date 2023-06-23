Así reaccionó AMLO a decisión de SCJN de declarar como inconstitucional el Plan B

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre declarar inconstitucional la segunda parte del Plan B.

"Lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder, es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrado y a ministros corruptos. Tendría que aclararse si haya facultades para eso, porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro”, mencionó AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que su gobierno es respetuoso y acatará la sepultura de la segunda parte del #PlanB en materia electoral pic.twitter.com/jL3cnsXo6X — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 23, 2023

AMLO reitera que buscará Plan C

Después de la declaración de inconstitucionalidad del Plan B de AMLO, este reiteró su intención de llevar a cabo su "Plan C" que consiste en lograr la mayor cantidad de puestos de elección popular en las elecciones 2024 para llevar a cabo las reformas que busca Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, espero que para entonces en el Poder Legislativo haya una mayoría calificada que impulse la transformación, la purificación definitiva del gobierno y que se elijan a los jueces, magistrados y ministros, como se hizo en la época del presidente Benito Juárez”, dijo AMLO.

Ministro Javier Laynez Potisek, quien presentó el proyecto

|Twitter @galvanochoa

SCJN declara como inconstitucional la segunda parte del Plan B

Fue el pasado jueves 22 de junio cuando la Suprema Corte enterró el plan B impulsado principalmente por el gobierno Federal. Esto se dio a causa del proyecto presentado por el ministro Javier Laynez Potisek y obtuvo nueve votos a favor y dos en contra:



Ana Margarita Ríos Farjat

Luis María Aguilar Morales

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Jorge Mario Pardo Rebolledo

Juan Luis Gónzález Alcántara Carrancá

Alberto Pérez Dayán

Por el contrario, los ministros que votaron en contra fueron Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Esta decisión de la SCJN fue aplaudida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y por la oposición; sin embargo, fue rechazado por Morena y aliados.