Luisa María Alcalde señala el machismo que existe tras ocupar el cargo de secretaria de Gobernación

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo en Chiapas, la ahora secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio sus primeras palabras como el brazo derecho del presidente y destacó el machismo que existe todavía en la sociedad.

"Aunque parezca increíble, pero a veces ayudan, ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia un pensamiento conservador donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad. Ayuda también a eso, a discutir, porque lo increíble y la buena noticia es que, cada vez, son menos", mencionó la titular de la Segob.

Cabe recordar que esta es la primera vez que se le vio junto al presidente AMLO en el cargo de secretaria de Gobernación desde que fue designada el pasado 19 de junio.

#EnLaMañanera | La Secretaria de Gobernación, @LuisaAlcalde se refirió a los ataques que ha recibido por ser mujer y ocupar esa importante dependencia federal pic.twitter.com/L4cBkZjs0W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 23, 2023

Asimismo, defendió a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, de algunos comentarios que le llegan como qué se pone, cómo se viste, cómo se peina. "Hemos avanzado muchísimo en el camino por la lucha, por la igualdad, y no es solo mi caso, como aquí el presidente decía, pues son varias ya las mujeres que han venido conformando no solamente el gabinete, sino responsabilidades de primer nivel y siempre se pone de manifiesto este pensamiento conservador".

Luisa María Alcalde fue designada como secretaria de Gobernación

Luisa María Alcalde fue designada como secretaria de Gobernación el pasado 19 de junio tras la salida de Adán Augusto López Hernández; sin embargo, es importante destacar que la morenista actualmente tiene 35 años y es la segunda mujer, además de la más joven, en ocupar este cargo tan importante, después de Olga Sánchez Cordero.

La funcionaria es una de las más jóvenes en el gabinete de AMLO y fue en diciembre de 2018 cuando fue nombrada como secretaria de Trabajo y Previsión Social.