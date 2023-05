“Ellos no son el pueblo": Así respondió AMLO tras ser declarado como persona non grata por el Congreso de Perú

Durante la conferencia mañanera de este viernes 26 de mayo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su punto de vista sobre la decisión del Congreso de Perú de declararlo persona non grata.

“Si no puedo ir a Perú, lo único que lamento es que no podré ir a Machu Picchu y no ver a ese pueblo tan bueno y extraordinario. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”, dijo AMLO.

AMLO se resiste a entregar la presidencia de Alianza del Pacífico

Sobre entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, AMLO reiteró que no se la entregará a Dina Boluarte, a pesar de que es el turno de Perú en la administración, además adelantó que se la podría dar al presidente de Chile, Gabriel Boric.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. (…) No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, dijo.

“No queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos, sencillamente se queda en pausa y se la entregamos nosotros a, le voy a mandar una carta al presidente Bori, que ya no nos estén echando la culpa a nosotros los politiqueros en el Perú”, aseveró.

*Información en desarrollo