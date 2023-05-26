“Ellos no son el pueblo": Así respondió AMLO tras ser declarado como persona non grata por el Congreso de Perú

Durante la conferencia mañanera de este viernes 26 de mayo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su punto de vista sobre la decisión del Congreso de Perú de declararlo persona non grata.

"Si no puedo ir a Perú, lo único que lamento es que no podré ir a Machu Picchu y no ver a ese pueblo tan bueno y extraordinario. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno", dijo AMLO.

#EnLaMañanera | Así respondió el presidente @lopezobrador_ después de que fue declarado persona no grata en por el Congreso de #Perú pic.twitter.com/OR5GVbyXkr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

AMLO se resiste a entregar la presidencia de Alianza del Pacífico

Sobre entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, AMLO reiteró que no se la entregará a Dina Boluarte, a pesar de que es el turno de Perú en la administración, además adelantó que se la podría dar al presidente de Chile, Gabriel Boric.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. (…) No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, dijo.

"No queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos, sencillamente se queda en pausa y se la entregamos nosotros a, le voy a mandar una carta al presidente Bori, que ya no nos estén echando la culpa a nosotros los politiqueros en el Perú", aseveró.

En ese sentido, dijo que su gobierno no participará hasta que no haya normalidad democrática en Perú y si Chile quiere entregarle la presidencia, él no puede hacer nada.

#EnLaMañanera | La presidencia de la Cumbre de la Alianza del Pacífico podría ser entregada a Chile, así lo explicó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/vIuIREn4eI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

AMLO llama a Perú a convocar a elecciones para renovar el Congreso

AMLO llamó a Perú a que se convoquen al adelanto de elecciones para renovar el Congreso, pues los ciudadanos quieren democracia. "Liberar al presidente, reponer el procedimiento, buscar un acuerdo y que se convoque a elecciones para tener un nuevo Congreso y un nuevo poder Ejecutivo, si no, pues, va a ser de crisis en crisis", aseveró.

De acuerdo con una encuesta presentada por AMLO, más del 70 % de las personas considera que la presidenta Dina Boluarte debe renunciar como jefa de Estado.