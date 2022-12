¿Qué se dijo en la mañanera de AMLO? Resumen del 6 de diciembre

Este 6 de diciembre se dieron a conocer en la mañanera de AMLO cifras de seguridad, como cada 15 días; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Regularización de los “autos chocolate”

Rosa Icela Rodríguez informó en la mañanera de AMLO que sobre la regularización de los autos chocolates, suman 892 mil 722 en 14 estados.

Los estados que encabeza la lista de más dinero recaudado por regularización de autos chocolates son Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. En total se han recaudado 2 mil 231 millones 805 pesos que servirá para la pavimentación.

Indagan causas de caída de puente El Quelite en Sinaloa

El Presidente indicó que el puente que está en carretera que va de Mazatlán a Culiacán tenía un 70% del avance y se buscaba inaugurarlo en enero.

Detalló que recursos federales se dieron al estado de Sinaloa para la construcción de este puente, que tuvo daños por el paso de los huracanes.

“Van a hacer el dictamen de lo que sucedió. Si fueron las bases, se fincan las responsabilidades”, dijo el Presidente, quien agradeció que el desplome no haya tenido víctimas y fue en su etapa constructiva.



AMLO rechaza dar a senadora Xóchitl Gálvez réplica

El Presidente descartó que en la mañanera haya un espacio para la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, sobre los programas sociales. Incluso, dijo sentir satisfacción de no coincidir en posturas sobre este tema.

“Es una dicha enorme no coincidir con esta señora ni con Fox, no Calderón, ni coincidir con Salinas ni los que yo considero conservadores reaccionarios corruptos e hipócritas”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó darle un derecho de réplica en su mañanera a la senadora @XochitlGalvez



AMLO confía en resolución tras protestas en Xochimilco



El Presidente espera que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pueda explicar a los habitantes de Xochimilco el tema de las obras, luego de las protestas de vecinos por presunto desvío de agua de sus comunidades.

“Estamos en una etapa nueva donde no se permite la represión. No se tolera la represión”, dijo el mandatario.



Adán Augusto acudirá a explicar Plan B de Reforma Electoral



El Presidente anunció que será el secretario de Gobernación, Adán Augusto, acudirá a la mañanera el miércoles para que explique de qué trata la iniciativa que envió para reformar las leyes secundarias en materia electoral, en caso de que no se avale la Reforma Electoral.



“Va a venir mañana para dar a conocer en qué consiste nuestra reforma, está muy acotada porque no podemos violar la Constitución, como no hubo reforma constitucional, son muy pocos los márgenes, ahora no se pudo, pero no quiere decir que hay que arrear bandera, ya vendrán otros tiempos, cuando se tenga mayoría”, dijo.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

Este 6 de diciembre, López Obrador habló sobre los reformas secundarias en materia electoral, además de las declaraciones de la senadora Xóchitl Gálvez. Estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy.