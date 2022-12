AMLO batea a senadora Xóchitl Gálvez: “que use otras tribunas”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó darle a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, darle la oportunidad de réplica en la mañanera sobre sus dichos acerca de los programas sociales.

En la mañanera de hoy martes, el Presidente López Obrador dijo que ella tiene otros medios y foros para ser escuchada en donde puede enviar su réplica.

Esto luego de que en la conferencia matutina del lunes, AMLO aseguró que Xóchitl Gálvez aseveró que buscaba eliminar los programas sociales como las pensiones a adultos mayores.

Señor Presidente, no se deje engañar, porque si lo hace, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos.



Es falso que me haya pronunciado por eliminar la pensión para adultos mayores.



Incluso, voté para que estuviera en la Constitución.👇🏼 pic.twitter.com/Bfp0MmP16n — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 6, 2022

La senadora del PAN envió un oficio a la Presidencia de México para tener una oportunidad para explicar sus dichos sobre la eliminación de los programas sociales, en particular de las pensiones de adultos mayores.

En su escrito, Xóchitl Gálvez argumentó que votó a favor de los programas sociales para que se elevaran a rango constitucional y no está a favor de su eliminación, como se lo atribuye López Obrador.

AMLO dice que Xóchitl Gálvez están contra programas sociales

El mandatario aseguró que la senadora del PAN mantuvo una postura en contra de las pensiones para adultos mayores, entre otros programas sociales, cuando trabajaba con el expresidente Vicente Fox.

AMLO acusó a sus opositores de votar en contra de los programas sociales, pues dicen que lo tachan de ser populista.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrió la puerta a darle derecho réplica en mañanera a senadora @XochitlGalvez solo si autoridad judicial lo determina. pic.twitter.com/zVycpLiIRb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 6, 2022

“Yo sostengo que no le tienen amor al pueblo y que si fuesen por ellos no existirían los programas del Bienestar porque me consta, Fox estuvo en contra de las pensiones a adultos mayores y ella trabajaba con Fox.

Y me consta que cuando se discutió en la Cámara de Diputados que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión, los panistas votaron en contra”, dijo.

AMLO también recordó los dichos de Carolina Viggiano, entonces candidata de Hidalgo, sobre los programas sociales.

“Me consta de que la candidata del PRI, y del PAN en Hidalgo sostuvo que iban a desaparecer los programas sociales, la pensión a adultos mayores y me consta que son unos reaccionarios”, dijo.