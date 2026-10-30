Gobierno busca repartir culpas por escándalo de Taddei en el INE y señala a Lorenzo Córdova

El Gobierno de México busca extender la revisión de las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) a administraciones anteriores, incluida la de Lorenzo Córdova, luego del escándalo que involucra a Guadalupe Taddei por posibles conflictos de interés y contratos con proveedores.

Y es que, en medio de los cuestionamientos, el gobierno federal ha insistido en que deben revisarse las gestiones anteriores para determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.

¡Ataques sin pruebas que se cayeron solitos! En #entrevista con @MLopezSanMartin en #HechosAM, @lorenzocordovav es contundente: en su gestión jamás se detectaron irregularidades graves y todas las observaciones fueron atendidas en tiempo y forma. Las acusaciones de corrupción lanzadas por el oficialismo no fueron más que una narrativa de persecución política que fracasó en los tribunales por falta de evidencia. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

¿Guadalupe Taddei podría recibir prisión preventiva?

Durante la conferencia matutina de este viernes, también se preguntó si los señalamientos contra Taddei podrían derivar en prisión preventiva. Ante ello, el Gobierno de México respondió que corresponde a la Fiscalía realizar su propia investigación, reunir los elementos necesarios y determinar si existen responsabilidades penales, por lo que evitó adelantar una postura sobre posibles medidas judiciales.

Sheinbaum señala que Taddei traicionó a la patria

Sheinbaum acusa a Guadalupe Taddei de traicionar la confianza del pueblo de México, recuerda que llegó por tómbola y pide auditar su gestión.