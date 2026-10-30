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Gobierno busca repartir culpas por escándalo de Taddei en el INE y señala a Lorenzo Córdova

Tras los cuestionamientos por el escándalo que involucra a la titular del INE, el gobierno señaló que corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones.

Claudia Sheinbaum
Gobierno de México se pronuncia ante el escándalo de Taddei en el INE.|Captura de pantalla: @Claudiashien

Escrito por: Andrea Zárate

El Gobierno de México busca extender la revisión de las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) a administraciones anteriores, incluida la de Lorenzo Córdova, luego del escándalo que involucra a Guadalupe Taddei por posibles conflictos de interés y contratos con proveedores.

Y es que, en medio de los cuestionamientos, el gobierno federal ha insistido en que deben revisarse las gestiones anteriores para determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.

¿Guadalupe Taddei podría recibir prisión preventiva?

Durante la conferencia matutina de este viernes, también se preguntó si los señalamientos contra Taddei podrían derivar en prisión preventiva. Ante ello, el Gobierno de México respondió que corresponde a la Fiscalía realizar su propia investigación, reunir los elementos necesarios y determinar si existen responsabilidades penales, por lo que evitó adelantar una postura sobre posibles medidas judiciales.

Sheinbaum señala que Taddei traicionó a la patria

Sheinbaum acusa a Guadalupe Taddei de traicionar la confianza del pueblo de México, recuerda que llegó por tómbola y pide auditar su gestión.

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