¿De qué trató la mañanera hoy martes 29 de septiembre de la presidente? Resumen EN VIVO

Claudia Sheinbaum encabezará este martes 29 de septiembre su conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde se espera que informe sobre los principales temas de la agenda nacional.

Huracán “Polo” deja anegaciones y caídas de árboles en BCS

Durante la mañanera, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó sobre las condiciones tras el paso del huracán “Polo” por Baja California Sur.

De acuerdo con el reporte, en la localidad de Las Barrancas, municipio de Comondú, únicamente se registraron algunas anegaciones en vialidades, caída de árboles, ramas y hojas.

La funcionaria señaló que se prevé que “Polo” toque tierra cerca de Guaymas, Sonora, entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana de este martes, por lo que las autoridades mantienen el seguimiento del fenómeno meteorológico.