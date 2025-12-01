Logo InklusionSitio accesible
¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera hoy 1 de diciembre?

Entérate de lo que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera hoy lunes 1 de diciembre de 2025, desde Palacio Nacional.

América López

Agustín Rodríguez

Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum: Entérate de los temas clave de hoy 1 diciembre de 2025
No te pierdas los temas más relevantes que aborda la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia mañanera de hoy lunes 1 de diciembre de 2025.|Gobierno de México.

¡Atención! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto y EN VIVO de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta en la "mañanera" de este lunes 1 de diciembre.

Quién es quién en los precios

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer los precios de la canasta básica, además de quién es quién en el envío de dinero.

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

