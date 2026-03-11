¡Oposición presiona! Piden que Jesús Ramírez Cuevas comparezca por señalamientos de corrupción

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, solicitó la comparecencia de Jesús Ramírez Cuevas ante el Senado, luego de los señalamientos que vinculan al coordinador de asesores de la Presidencia con presuntos actos de corrupción y financiamiento político irregular.

De acuerdo con la propuesta presentada por la senadora, las comparecencias tendrían como objetivo esclarecer presuntos desvíos de recursos públicos por hasta 27 mil millones de pesos y posibles omisiones en la investigación de estos hechos.

Estos son los señalamientos que involucran a Jesús Ramírez Cuevas

El planteamiento de Téllez retoma información difundida en el libro "Ni venganza ni perdón", escrito por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

En la publicación se describen presuntas relaciones entre Ramírez Cuevas y el empresario Sergio Carmona, quien fue mencionado en investigaciones periodísticas por supuestas redes de “huachicol fiscal” y financiamiento político.

Según lo expuesto en el libro, Ramírez Cuevas habría sostenido reuniones con Carmona y facilitado encuentros con figuras del ámbito político. Entre los nombres mencionados aparecen el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

De acuerdo con estas versiones, dichos encuentros habrían tenido como finalidad generar apoyos económicos para campañas electorales consideradas estratégicas.

Solicito la comparecencia ante el Senado de @JesusRCuevas



Que responda por sus actos de corrupción y el desvío de 27 mil millones de pesos.



Asimismo, la de Raquel Buenrostro y @ErnestinaGodoy_ por su negativa u omisión para investigar estos hechos: https://t.co/F2ncgadqIi — Lilly Téllez (@LillyTellez) March 11, 2026

Investigaciones en EU reavivan el caso Sergio Carmona

El empresario Sergio Carmona fue asesinado el 22 de noviembre de 2021. Antes de su muerte, según diversas versiones difundidas en medios, habría comentado a personas cercanas que colaboraba con autoridades estadounidenses, incluida la DEA, proporcionando información sobre presuntas redes de financiamiento político.

Aunque en México el caso no ha derivado en procesos judiciales relevantes, el tema ha cobrado notoriedad por la mención de diversos nombres en investigaciones que se desarrollan en Estados Unidos.

El propio Scherer Ibarra señala en su libro que en cortes de Nueva York y Texas el nombre de Jesús Ramírez Cuevas aparece en documentos anexos relacionados con presuntas investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral. Sin embargo, hasta el momento no existen procedimientos formales en su contra.